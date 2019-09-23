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На главную икону российской армии пришли посмотреть в Новосибирске более 15 тысяч человек

Рубрика: общество

06.10.2019 08:23

Фото предоставлено пресс-службой Министерства обороны России

Божественную литургию в честь иконы «Спас Нерукотворный» посетили более 15 тысяч человек; она прошла в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска.

Более 15 тысяч человек пришли поклониться Главной иконе Вооружённых Сил России «Спас Нерукотворный» в Вознесенском кафедральном соборе города Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны России, в первый день литургию посетили командование и офицеры управления 41 общевойсковой армии, курсанты Новосибирского Высшего Военно-командного Училища, юнармейцы, сотрудники других силовых структур, местные жители и гости столицы Сибири.

Богослужение совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим в сослужении духовенства Новосибирской епархии.

Как ранее сообщал Сиб.фм, икону привезли из Хакасии на самолёте Ан-26. В пресс-службе Министерстве обороне рассказали, что икона представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе – плате, которым вытер Свое Лицо Спаситель. Лик «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители – защитника и спасителя.

Напомним, в мае стало известно, что новосибирский «левша» создал икону Николая Чудотворца.

 

 

Анатолий Якимов

Теги: армия религия Новосибирск

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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