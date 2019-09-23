2 балла
+17
65.03 71.35
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Несколько человек пострадали в ДТП в Кировском районе Новосибирска

сегодня 15:57 Хроника 0 Коммент.

Пассажирку увезли в больницу после ДТП с Яндекс.Такси в центре Новосибирска

сегодня 14:56 Хроника 0 Коммент.

На опасном участке трассы под Новосибирском произошло ДТП

сегодня 13:36 Хроника 0 Коммент.

Двенадцатикилограмовую щуку поймал рыбак из Новосибирска на Спиринских просторах

сегодня 13:08 Общество 0 Коммент.

Жизненно-важные лекарства исчезают из аптек Новосибирска

сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

Два дома и надворные постройки горели в Новосибирске накануне вечером

сегодня 11:31 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирск привезли главную икону Вооруженных Сил «Спас Нерукотворный»

сегодня 10:34 Общество 0 Коммент.

Прививка от ветряной оспы может стать обязательной в Новосибирской области

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы зажгут на сцене шоу «Танцы» на ТНТ

сегодня 08:36 Афиша 0 Коммент.

ХК «Сибирь» – «Нефтехимик»: время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирские школьники с песней Летова взорвали топ российских соцсетей

вчера 19:27 Общество 0 Коммент.

Следком прокомментировал поджог двух детей в Дзержинском районе

вчера 18:52 Хроника 0 Коммент.

Жесть на дорогах: самые страшные ДТП в Новосибирской области за первую неделю октября

вчера 18:36 Хроника 0 Коммент.

Ребёнка подожгли в Дзержинском районе Новосибирска

вчера 18:11 Хроника 0 Коммент.

«Это будет расстрельная должность»: Анна Терешкова прокомментировала своё назначение вице-мэром Новосибирска

вчера 18:01 Политика 0 Коммент.

«Поспорили, что займутся сексом с завучем»: пожилая женщина стала «героиней» интимного видео

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

Соглашение о развитии цифровых технологий электросетей Новосибирской области подписал Андрей Травников

вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

Православный блогер из Новосибирска покорила соцсети рецептами

вчера 17:35 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска объяснила заявление об использовании бытового мусора в заливке фундамента

вчера 17:26 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

На опасном участке трассы под Новосибирском произошло ДТП

Рубрика: проиcшествия

05.10.2019 13:36

Фото со страницы "Автобердск" в социальной сети "ВКонтакте"

На трассе Новосибирск – Барнаул между Бердском и Искитимом произошло очередное дорожно-транспортное происшествие; движение на участке было затруднено.

В субботу, 5 октября, около 11 часов утра на аварийном участке между Берлском и Искитимом произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы на странице сообщества «Автобердск» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным портала Яндекс.Карты ДТП произошло на отвороте с Бердского шоссе на железнодорожную станцию Сельская. Автомобиль «ГАЗель» столкнулся с Toyota Funcargo. Как видно на фото у грузовика разбита передняя часть кабины. У легкового автомобиля повреждения левого бока. О пострадавших не сообщается.

Напомним, в ночь на 4 октября в ДТП в Мошковском районе погибли два человека. 

Анатолий Якимов

Теги: Новосибирская область аварии ДТП

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Несколько человек пострадали в ДТП в Кировском районе Новосибирска

сегодня 15:57 Хроника 0 Коммент.

Пассажирку увезли в больницу после ДТП с Яндекс.Такси в центре Новосибирска

сегодня 14:56 Хроника 0 Коммент.

На опасном участке трассы под Новосибирском произошло ДТП

сегодня 13:36 Хроника 0 Коммент.

Двенадцатикилограмовую щуку поймал рыбак из Новосибирска на Спиринских просторах

сегодня 13:08 Общество 0 Коммент.

Жизненно-важные лекарства исчезают из аптек Новосибирска

сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

Два дома и надворные постройки горели в Новосибирске накануне вечером

сегодня 11:31 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирск привезли главную икону Вооруженных Сил «Спас Нерукотворный»

сегодня 10:34 Общество 0 Коммент.

Прививка от ветряной оспы может стать обязательной в Новосибирской области

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы зажгут на сцене шоу «Танцы» на ТНТ

сегодня 08:36 Афиша 0 Коммент.

ХК «Сибирь» – «Нефтехимик»: время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирские школьники с песней Летова взорвали топ российских соцсетей

вчера 19:27 Общество 0 Коммент.

Следком прокомментировал поджог двух детей в Дзержинском районе

вчера 18:52 Хроника 0 Коммент.

Жесть на дорогах: самые страшные ДТП в Новосибирской области за первую неделю октября

вчера 18:36 Хроника 0 Коммент.

Ребёнка подожгли в Дзержинском районе Новосибирска

вчера 18:11 Хроника 0 Коммент.

«Это будет расстрельная должность»: Анна Терешкова прокомментировала своё назначение вице-мэром Новосибирска

вчера 18:01 Политика 0 Коммент.

«Поспорили, что займутся сексом с завучем»: пожилая женщина стала «героиней» интимного видео

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

Соглашение о развитии цифровых технологий электросетей Новосибирской области подписал Андрей Травников

вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

Православный блогер из Новосибирска покорила соцсети рецептами

вчера 17:35 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска объяснила заявление об использовании бытового мусора в заливке фундамента

вчера 17:26 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее
Image
19.06.2019

Автобус дальше не идёт

Почему власти районов Новосибирской области и пер...

Читать далее

Новости по теме

Несколько человек пострадали в ДТП в Кировском районе Новосибирска сегодня 15:57 Пассажирку увезли в больницу после ДТП с Яндекс.Такси в центре Новосибирска сегодня 14:56 Двенадцатикилограмовую щуку поймал рыбак из Новосибирска на Спиринских просторах сегодня 13:08

Популярное

Image

«Алчность не знает границ»: медработница тайком сделала фото Анас...

Image

В Новосибирске найдено тело пропавшей Натальи Устиновой

Image

Самые обсуждаемые версии гибели Натальи Устиновой опроверг частны...

Image

Стало известно место обнаружения тела Натальи Устиновой

Image

Вкусно, но дорого: «разоблачение» белорусской ярмарки в Новосибир...

Image

Следователи работают на месте обнаружения тела Натальи Устиновой

Image

Стали известны страшные подробности обнаружения тела Натальи Усти...

Image

«Праздник удался»: воспитатели детского сада устроили ночью шумну...

Image

Студентка в наручниках освободилась благодаря спасателям Новосиби...

Image

Частный детектив из Новосибирска прокомментировал гибель Натальи ...

Image

Новосибирские школьники с песней Летова взорвали топ российских с...

Image

Новосибирцы патрулировали «Затулинку» в поисках пропавшей Натальи...

Image

Следком прокомментировал сообщения о том, что тело Натальи Устино...