На опасном участке трассы под Новосибирском произошло ДТП

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На опасном участке трассы под Новосибирском произошло ДТПРубрика: проиcшествия
05.10.2019 13:36
Фото со страницы "Автобердск" в социальной сети "ВКонтакте"
На трассе Новосибирск – Барнаул между Бердском и Искитимом произошло очередное дорожно-транспортное происшествие; движение на участке было затруднено.
В субботу, 5 октября, около 11 часов утра на аварийном участке между Берлском и Искитимом произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы на странице сообщества «Автобердск» в социальной сети «ВКонтакте».
По данным портала Яндекс.Карты ДТП произошло на отвороте с Бердского шоссе на железнодорожную станцию Сельская. Автомобиль «ГАЗель» столкнулся с Toyota Funcargo. Как видно на фото у грузовика разбита передняя часть кабины. У легкового автомобиля повреждения левого бока. О пострадавших не сообщается.
Напомним, в ночь на 4 октября в ДТП в Мошковском районе погибли два человека.
Анатолий Якимов
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