На пешеходном переходе в Новосибирске сбили женщину

Фото предоставлено Группой пропаганды УГИБДД УМВД России по городу Новосибирску

В Кировском районе Новосибирска на улице Петухова в субботу, 5 октября, сбили молодую женщину; от полученных травм она скончалась на месте ДТП.

В Новосибирске 68-летний водитель на автомобиле «Тойота Ипсум» совершил дорожно транспортное происшествие. Как сообщил инспектор группы пропаганды Управления ГИБДД УМВД России по городу Новосибирску Владислав Савченков, на нерегулируемом пешеходном переходе была сбита женщина.

«ДТП произошло примерно в 20:10 в субботу 5 октября. Автомобиль «Тойота Ипсум» двигался по улице Петухова в сторону улицы Бородина. У дома №4/2 на нерегулируемом пешеходном переходе он сбил женщину», — рассказал Владислав Савченков.

Он также отметил, что от полученных травм женщина, которой предположительно 30 лет, скончалась на месте ДТП.

Напомним, 5 октября в ДТП в Кировском районе пострадали несколько человек.