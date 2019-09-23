Несколько человек пострадали в ДТП в Кировском районе Новосибирска

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Несколько человек пострадали в ДТП в Кировском районе НовосибирскаРубрика: проиcшествия
05.10.2019 15:57
Фото со страницы группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
В Северо-Чемском жилом массиве Новосибирска столкнулись автомобили «Субару Аутбэк» и «Фольксваген Пассат»; от удара последний вылетел на остановку общественного транспорта и задел пассажирскую «ГАЗель».
На месте дорожно-транспортного происшествия в Кировском районе Новосибирска работала реанимационная бригада. Однако данных о пострадавших нет.
Об инциденте рассказали подписчики на странице группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Они сообщили, что седан Volkswagen Passat B6 столкнулся с универсалом Subaru Outback. От удара первый автомобиль вылетел на остановку общественного транспорта и и ударил пассажирскую «ГАЗель».
Очевидцы рассказали, что оба автомобиля сильно повреждены. На месте ДТП работали врачи реанимационной бригады. Подробности инцидента выясняются.
Напомним, после ДТП на перекрёстке улиц Фрунзе и Селезнёва, произошедшего днём, 5 октября, пассажирку Яндекс.Такси увезли на скорой помощи в больницу.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
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