Несколько человек пострадали в ДТП в Кировском районе Новосибирска

Фото со страницы группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

В Северо-Чемском жилом массиве Новосибирска столкнулись автомобили «Субару Аутбэк» и «Фольксваген Пассат»; от удара последний вылетел на остановку общественного транспорта и задел пассажирскую «ГАЗель».

На месте дорожно-транспортного происшествия в Кировском районе Новосибирска работала реанимационная бригада. Однако данных о пострадавших нет.

Об инциденте рассказали подписчики на странице группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Они сообщили, что седан Volkswagen Passat B6 столкнулся с универсалом Subaru Outback. От удара первый автомобиль вылетел на остановку общественного транспорта и и ударил пассажирскую «ГАЗель».







Очевидцы рассказали, что оба автомобиля сильно повреждены. На месте ДТП работали врачи реанимационной бригады. Подробности инцидента выясняются.

Напомним, после ДТП на перекрёстке улиц Фрунзе и Селезнёва, произошедшего днём, 5 октября, пассажирку Яндекс.Такси увезли на скорой помощи в больницу.