От лап медведя погиб экс-депутат

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От лап медведя погиб экс-депутатРубрика: проиcшествия
06.10.2019 08:58
Фото с сайта pixabay.com
Бывший парламентарий Государственного собрания Республики Саха (Якутия) Александр Крылов погиб в результате нападения медведя; тело погибшего доставили на вездеходах в село Томтор.
Нападения медведей на людей регистрируются чаще и чаще. В субботу, 5 октября, трагический случай произошел в Якутии. По сообщению РИА Новости, медведь напал на экс-депутата Государственного собрания Республики Саха (Якутия) Александра Крылова.
Как стало известно, мужчина вместе с друзьями поехал на охоту в Оймяконском районе. Когда он ехал на квадроцикле на дорогу выскочил медведь. Мужчина в него выстрелил. А когда бывший парламентарий подошел к убитому зверю, на него напал другой медведь.
От полученных ран Александр Крылов скончался на месте. Его тело было доставлено в село Томтор.
Напомним, 1 октября стало известно о массовом появлении медведей в населённых пунктах Сибири.
Анатолий Якимов
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