Пассажирку увезли в больницу после ДТП с Яндекс.Такси в центре Новосибирска

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Пассажирку увезли в больницу после ДТП с Яндекс.Такси в центре НовосибирскаРубрика: проиcшествия
05.10.2019 14:56
Фото со страницы группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
На перекрёстке улиц Селезнёва и Фрунзе произошло дорожно-транспортное происшествие; пострадала девушка, которую доставили в медицинское учреждение.
Два автомобиля столкнулись в субботу, 5 октября в центре Новосибирска. Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Мерседес С-Класса» и «Рено Логан» с логотипами Яндекс.Такси произошло на перекрёстке улиц Селезнёва и Фрунзе.
Как сообщили подписчики на странице сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», у Renault Logan разбита передняя часть. Возле него стоял автомобиль скорой помощи, врачи которого оказывали помощь пассажирке такси. Чуть позже, девушку увезли в медицинское учреждение. У Mercedes-Benz повреждено правое крыло.
«Водитель такси отделался ссадинами на ноге. За рулём «Мерседеса» была женщина. После аварии на неё начал кричать пассажир, ехавший на переднем сидении», — написал подписчик.
В сообщении под постом комментаторы выдвигают свои версии. Большинство считает, что виноват водитель люксового автомобиля.
Напомним, 29 сентября автомобиль «Мерседес» сбил пожилого человека в Новосибирске.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
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