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Пассажирку увезли в больницу после ДТП с Яндекс.Такси в центре Новосибирска

Рубрика: проиcшествия

05.10.2019 14:56

Фото со страницы группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

На перекрёстке улиц Селезнёва и Фрунзе произошло дорожно-транспортное происшествие; пострадала девушка, которую доставили в медицинское учреждение.

Два автомобиля столкнулись в субботу, 5 октября в центре Новосибирска. Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Мерседес С-Класса» и «Рено Логан» с логотипами Яндекс.Такси произошло на перекрёстке улиц Селезнёва и Фрунзе.

Как сообщили подписчики на странице сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», у Renault Logan разбита передняя часть. Возле него стоял автомобиль скорой помощи, врачи которого оказывали помощь пассажирке такси. Чуть позже, девушку увезли в медицинское учреждение. У Mercedes-Benz повреждено правое крыло.

«Водитель такси отделался ссадинами на ноге. За рулём «Мерседеса» была женщина. После аварии на неё начал кричать пассажир, ехавший на переднем сидении», — написал подписчик.

В сообщении под постом комментаторы выдвигают свои версии. Большинство считает, что виноват водитель люксового автомобиля.

Напомним, 29 сентября автомобиль «Мерседес» сбил пожилого человека в Новосибирске. 

 

Анатолий Якимов

Теги: такси ДТП авария Новосибирск

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вчера 17:26 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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