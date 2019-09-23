Самолёт с незаконно добытыми 150 килограммами рыбы задержали в Сибири

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Самолёт с незаконно добытыми 150 килограммами рыбы задержали в СибириРубрика: проиcшествия
05.10.2019 09:36
Фото с сайта aviaforum.ru
На борту Ан-2, принадлежащему ДОСОАФу Забайкальского края, сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили рыбу, запрещённую к лову; в настоящее время проводятся проверки.
На читинском аэродроме Каштак прошла спецоперация в которой участвовали сотрудники силовых ведомств и представители Росрыболовства. По сообщению ТАСС, со ссылкой на Забайкальский территориальный отдел контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства, в полицию обратились местные жители и рассказали, что в селе Усть-Каренга Тунгогоченского района находится самолёт Ан-2. Прилетевшие на нём люди, на реках Витим и Каренга, ловили рыбу, что запрещено в это время года.
В местных СМИ появилась информация, что после посадки самолёта на аэродроме Каштак, в нём находилось семь человек. При них были охотничьи ружья, сети, лодки и моторы к ним, мясо, предположительно косули. Кроме того, на борту было обнаружено 205 хвостов рыб, общим весом более 150 килограммов. В улове специалисты Росрыболовства обнаружили 28 тайменей, занесённых в Красную книгу, 160 ленков, а также хариуса, налима, щуку.
Полиция проводит проверку по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В ДОСААФе также создана внутренняя комиссия, которая проверит сотрудников на причастность к причастному. Если вина сотрудников будет доказана, к ним примут меры дисциплинарной ответственности.
Напомним, 13 сентября стало известно, что в Новосибирской области браконьеры заплатят более миллиона рублей за трёх убитых косуль.
Анатолий Якимов
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