Сибиряки собирают деньги на транспортировку земляка из Турции

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Сибиряки собирают деньги на транспортировку земляка из ТурцииРубрика: проиcшествия
06.10.2019 08:03
Фото с личной страницы Елены Шергиной в социальной сети "Одноклассники"
У жителя Новокузнецка случился сердечный приступ, и он впал в кому; чтобы его транспортировать в Россию требуется от 25 до 40 тысяч евро.
В социальных сетях ко всем неравнодушным обратилась Елена Шергина. В Турции во время отдыха у её мужа Владислава случился сердечный приступ. В настоящее время он находится в реанимации госпиталя турецкого города Алании.
От отчаяния женщина обратилась к друзьям и знакомым.
«Для транспортировки Владислава на родину нужно собрать огромную сумму. Помогите, кто неравнодушен. Мы хотим как можно быстрее вернуть его в Россию», — написала Елена на своей странице в социальной сети «Одноклассники».
В комментариях к посту она рассказала, что для транспортировки супруга из Турции до Москвы необходимо 25 тысяч евро, а в Новосибирск – 40 тысяч. При этом часть суммы покроет страховая компания.
Номер карты, на которую можно перевести деньги: 4276 2600 1332 8561 получатель: Елена Александровна Ш.
Напомним, 16 сентября в Турции трагически погиб сын новосибирского общественника Евгения Митрофанова.
Анатолий Якимов
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