Сибиряки собирают деньги на транспортировку земляка из Турции

1 балл
+14
65.03 71.35
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

ХК “Сибирь” сообщил о смерти игрока Самвела Мнацяна

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на предстоящую неделю: до субботы без дождей

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Медики заморозили живого младенца

сегодня 10:17 Хроника 0 Коммент.

Водитель на грузовике сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Новосибирске

сегодня 09:49 Хроника 0 Коммент.

Четвёртый этап подключения к теплу стартовал в Новосибирске

сегодня 09:27 Общество 0 Коммент.

От лап медведя погиб экс-депутат

сегодня 08:58 Хроника 0 Коммент.

На пешеходном переходе в Новосибирске сбили женщину

вчера 21:58 Хроника 0 Коммент.

Летающие машины будущего создадут в Новосибирске

вчера 20:44 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» обыграл «Нефтехимик»

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска обнаружила в купленных куриных окорочках камни и зерно

вчера 18:58 Общество 0 Коммент.

Здание Судебного департамента в Новосибирске просят освятить

вчера 18:14 Общество 0 Коммент.

Несколько человек пострадали в ДТП в Кировском районе Новосибирска

вчера 15:57 Хроника 0 Коммент.

Двенадцатикилограмовую щуку поймал рыбак из Новосибирска на Спиринских просторах

вчера 13:08 Общество 0 Коммент.

Жизненно-важные лекарства исчезают из аптек Новосибирска

вчера 12:06 Общество 0 Коммент.

Два дома и надворные постройки горели в Новосибирске накануне вечером

вчера 11:31 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирск привезли главную икону Вооруженных Сил «Спас Нерукотворный»

вчера 10:34 Общество 0 Коммент.

Самолёт с незаконно добытыми 150 килограммами рыбы задержали в Сибири

вчера 09:36 Хроника 0 Коммент.

Прививка от ветряной оспы может стать обязательной в Новосибирской области

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы зажгут на сцене шоу «Танцы» на ТНТ

вчера 08:36 Афиша 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Сибиряки собирают деньги на транспортировку земляка из Турции

Рубрика: проиcшествия

06.10.2019 08:03

Фото с личной страницы Елены Шергиной в социальной сети "Одноклассники"

У жителя Новокузнецка случился сердечный приступ, и он впал в кому; чтобы его транспортировать в Россию требуется от 25 до 40 тысяч евро.

В социальных сетях ко всем неравнодушным обратилась Елена Шергина. В Турции во время отдыха у её мужа Владислава случился сердечный приступ. В настоящее время он находится в реанимации госпиталя турецкого города Алании.

От отчаяния женщина обратилась к друзьям и знакомым.

«Для транспортировки Владислава на родину нужно собрать огромную сумму. Помогите, кто неравнодушен. Мы хотим как можно быстрее вернуть его в Россию», — написала Елена на своей странице в социальной сети «Одноклассники».

В комментариях к посту она рассказала, что для транспортировки супруга из Турции до Москвы необходимо 25 тысяч евро, а в Новосибирск – 40 тысяч. При этом часть суммы покроет страховая компания.

Номер карты, на которую можно перевести деньги: 4276 2600 1332 8561 получатель: Елена Александровна Ш.

Напомним, 16 сентября в Турции трагически погиб сын новосибирского общественника Евгения Митрофанова. 

Анатолий Якимов

Теги: помощь трагедия Турция

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

ХК “Сибирь” сообщил о смерти игрока Самвела Мнацяна

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на предстоящую неделю: до субботы без дождей

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Медики заморозили живого младенца

сегодня 10:17 Хроника 0 Коммент.

Водитель на грузовике сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Новосибирске

сегодня 09:49 Хроника 0 Коммент.

Четвёртый этап подключения к теплу стартовал в Новосибирске

сегодня 09:27 Общество 0 Коммент.

От лап медведя погиб экс-депутат

сегодня 08:58 Хроника 0 Коммент.

На пешеходном переходе в Новосибирске сбили женщину

вчера 21:58 Хроника 0 Коммент.

Летающие машины будущего создадут в Новосибирске

вчера 20:44 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» обыграл «Нефтехимик»

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска обнаружила в купленных куриных окорочках камни и зерно

вчера 18:58 Общество 0 Коммент.

Здание Судебного департамента в Новосибирске просят освятить

вчера 18:14 Общество 0 Коммент.

Несколько человек пострадали в ДТП в Кировском районе Новосибирска

вчера 15:57 Хроника 0 Коммент.

Двенадцатикилограмовую щуку поймал рыбак из Новосибирска на Спиринских просторах

вчера 13:08 Общество 0 Коммент.

Жизненно-важные лекарства исчезают из аптек Новосибирска

вчера 12:06 Общество 0 Коммент.

Два дома и надворные постройки горели в Новосибирске накануне вечером

вчера 11:31 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирск привезли главную икону Вооруженных Сил «Спас Нерукотворный»

вчера 10:34 Общество 0 Коммент.

Самолёт с незаконно добытыми 150 килограммами рыбы задержали в Сибири

вчера 09:36 Хроника 0 Коммент.

Прививка от ветряной оспы может стать обязательной в Новосибирской области

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы зажгут на сцене шоу «Танцы» на ТНТ

вчера 08:36 Афиша 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
11.08.2019

Я – не бог, просто приглядываю

О том, как Наставники и Подопечные ...

Читать далее
Image
27.05.2019

День, полный надежды

Всего один день в стенах кризисного центра для женщин...

Читать далее
Image
25.03.2019

Пепел «Зимней вишни»

С весной Кемерово оттаивает, но многие последствия с...

Читать далее
Image
24.12.2018

В Новый год загадаю доброе дело

Где и как в Новосибирске можно творить добро

Читать далее
Image
23.07.2018

Циничных здесь нет

О ритуальном бизнесе «изнутри» рассказал организатор пох...

Читать далее
Image
04.07.2018

Терапия для нетипичных

Что станет вариантом нормы будущего поколения и ...

Читать далее

Новости по теме

Упавшая ветка дерева убила молодую жительницу Новосибирска 02.10.2019 Автобус с туристами из России перевернулся в Турции 22.09.2019 Школьника придавила насмерть мраморная плита 02.09.2019

Популярное

Image

В Новосибирске найдено тело пропавшей Натальи Устиновой

Image

Самые обсуждаемые версии гибели Натальи Устиновой опроверг частны...

Image

Стало известно место обнаружения тела Натальи Устиновой

Image

Вкусно, но дорого: «разоблачение» белорусской ярмарки в Новосибир...

Image

Следователи работают на месте обнаружения тела Натальи Устиновой

Image

Стали известны страшные подробности обнаружения тела Натальи Усти...

Image

Новосибирские школьники с песней Летова взорвали топ российских с...

Image

Студентка в наручниках освободилась благодаря спасателям Новосиби...

Image

Частный детектив из Новосибирска прокомментировал гибель Натальи ...

Image

Двенадцатикилограмовую щуку поймал рыбак из Новосибирска на Спири...

Image

Новосибирцы патрулировали «Затулинку» в поисках пропавшей Натальи...

Image

Следком прокомментировал сообщения о том, что тело Натальи Устино...

Image

Сибиряк предложил бесплатно вылечить Анастасию Заворотнюк от рака