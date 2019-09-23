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В Новосибирск привезли главную икону Вооруженных Сил «Спас Нерукотворный»Рубрика: общество
05.10.2019 10:34
Фото пресс-служба Министерства обороны России
В Вознесенский кафедральный собор Новосибирска доставили икону главного храма российской армии «Спас Нерукотворный»; в столице Сибири она пробудет дом 10 октября.
Военнослужащие новосибирского гарнизона могут увидеть воочию главную икону военных. Она прибыла их Хакассии на самолёте Ан-26. В сопровождении роты почётного караула и полиции святой образ с военного аэродрома доставили в Вознесенский кафедральный собор. Здесь она пробудет до четверга, 10 октября.
По сообщению пресс-службы Центрального военного округа, торжественным молебен состоялся в храме в честь прибытия иконы.
«Посетить кафедральный собор и поклониться святому образу смогут не только военнослужащие и члены их семей, но и все верующие новосибирцы и гости города, — отметили в пресс-службе.
Кроме иконы в Новосибирск прибыл и мощевик с частицами апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.
Из Новосибирска «Спас Нерукотворный» отправится в Восточный военный округ. Всего с августа по октябрь святой образ посетит 120 городов, 150 храмов, 300 соединений и воинских частей.
Напомним, в середине сентября в Вознесенском соборе был привезён ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского.
Анатолий Якимов
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