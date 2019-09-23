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Здание Судебного департамента в Новосибирске просят освятить

Рубрика: общество

05.10.2019 18:14

Фото с официального сайта Судебного департамента Новосибирской области

Письмо в адрес митрополита Бердского и Новосибирского Никодима с просьбой освятить здание Судебного департамента в Новосибирской области, было отправлено 3 октября; копия письма есть в Сиб.фм.

Здание Судебного департамента нуждается в освящение. К такому выводу пришел начальник Управления судебного департамента в Новосибирской области Александр Шереметьев и отправил письмо с просьбой о совершении таинства в адрес главы Новосибирской митрополии. 

В письме митрополита Бердского и Новосибирского просят освятить здание, расположенное в Новосибирске на улице Железнодорожная, дом 4/1 в любое удобное время.

Здание Управления судебного департамента было введено в эксплуатацию 13 лет назад, в 2006 году. В нём также располагаются Железнодорожный районный суд Новосибирска и Квалификационная коллегия судей Новосибирской области. Интересно, поддерживают ли руководство этих организаций инициативу начальника Управления судебного департамента или же, наоборот, возражают.

Напомним, в конце прошлого года опасный участок дороги освятили в Красноярском крае.

 

Анатолий Якимов

Теги: суд религия Новосибирск

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сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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