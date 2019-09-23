Здание Судебного департамента в Новосибирске просят освятить

Фото с официального сайта Судебного департамента Новосибирской области

Письмо в адрес митрополита Бердского и Новосибирского Никодима с просьбой освятить здание Судебного департамента в Новосибирской области, было отправлено 3 октября; копия письма есть в Сиб.фм.

Здание Судебного департамента нуждается в освящение. К такому выводу пришел начальник Управления судебного департамента в Новосибирской области Александр Шереметьев и отправил письмо с просьбой о совершении таинства в адрес главы Новосибирской митрополии.

В письме митрополита Бердского и Новосибирского просят освятить здание, расположенное в Новосибирске на улице Железнодорожная, дом 4/1 в любое удобное время.

Здание Управления судебного департамента было введено в эксплуатацию 13 лет назад, в 2006 году. В нём также располагаются Железнодорожный районный суд Новосибирска и Квалификационная коллегия судей Новосибирской области. Интересно, поддерживают ли руководство этих организаций инициативу начальника Управления судебного департамента или же, наоборот, возражают.

Напомним, в конце прошлого года опасный участок дороги освятили в Красноярском крае.