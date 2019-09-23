Жительница Новосибирска обнаружила в купленных куриных окорочках камни и зерно

Фото сайта pixabay.com и со страницы группы "Ревизорро Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

В одном из новосибирских магазинов женщина купила «ножки буша» на ужин; дома она обнаружила странные образования на мясе.

Некачественные продукты купили в одном из магазинов столицы Сибири. Дома в куриных окорочках женщина обнаружила камни и зерно. Об этом она сообщила на странице сообщества «Ревизоро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пусть даже это зерна и камни, а не кака какая то....но есть перехотелось сразу. Сверху было все идеально, а внутри жесть», — написала покупательница под постом.

Однако, как оказалось это были не камни и зерно, а формирующиеся куриные яйца. Комментаторы посоветовали автору поста съездить в деревню и посмотреть, как разделывают кур.

Напомним, 12 сентября в одном из сетевых магазинов Новосибирска в рыбе были обнаружены черви.