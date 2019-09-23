Жизненно-важные лекарства исчезают из аптек Новосибирска

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Жизненно-важные лекарства исчезают из аптек НовосибирскаРубрика: общество
05.10.2019 12:06
Фото с сайта pixabay.com
Многие пациенты столкнулись с отсутствием нужных лекарств в аптеках Новосибирской области; некоторые препараты невозможно купить даже в других регионах.
Жители Новосибирска обратили внимание на то, что из аптек стали исчезать многие жизненно-важные препараты. Например, преднизолон в таблетках. Как сообщили на сайте Аптека.Ру, этот лекарственный препарат в настоящее время находится на перерегистрации в Министерстве здравоохранения России.
Через сайт можно заказать мазь с аналогичным названием, однако таблетированного препарата нет ни в одной аптеке города. Также исчезли препараты «Пропранолол», «Кортизон» и «Амиодарон».
По сообщениям местных СМИ для льготных категорий граждан вышеуказанные препараты опускаются по рецептам врачей.
Напомним, в начале сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился закупать жизненно-важные препараты для лечения детей за рубежом.
Анатолий Якимов
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