Четвёртый этап подключения к теплу стартовал в Новосибирске

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В Новосибирске, по данным СГК, уже подключено к теплу 82% жилых домов; полный разворот системы завершится 7 октября.

В Новосибирске завершается разворот системы отопления. Сегодня, 6 октября, стартовал четвёртый этап подключения. По данным СГК, к отоплению уже подключено 82% жилых домов и 100% объектов образования.

Четвёртый этап продлится два дня — 6-7 октября. В это время тепло получат улицы, запитанные от ТЭЦ-2: Шамшурина, ул. Фабричная, ул. Кубановская, ул. Спартака, Чернышевский спуск, ул. Прибрежная, ул. Владимировская, ул. Ленина, ул. Салтыкова — Щедрина, Вокзальная магистраль, ул. Мичурина, ул. Романова, Комсомольский проспект, от ул. Блюхера-Титова до Новогодней-Вертковской между р. Обь и ул. Станиславского.

В зоне обслуживания ТЭЦ-3 тепло придёт в дома на улицах Станиславского, Вертковской, Немировича-Данченко, Северо-Чемском жилмассиве и Западном посёлке.

В зоне ТЭЦ-4 тепло придёт на улицы Тимирязева, Весеннюю, Вавилова и Квартал 39.

ТЭЦ-5 даст тепло на улицы: Нарымская, Челюскинцев, Сибирская, Красноярская, 1905 года, Дмитрия Шамшурина, Ленина, Мичурина, Советская, Державина, Крылова, Семьи Шамшиных, Холодильная, Сухарная, Тимирязева, Кропоткина, Линейная, Галущака, Деповская, Союза Молодежи, Дуси Ковальчук, Ельцовская.

Напомним, 28 сентября СГК опубликовала график подачи тепла в жилые дома Новосибирска.