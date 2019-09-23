Дали отопление, нашли пропавшую автоледи: итоги недели Сиб.фм

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Непредсказуемая погода принесла в Новосибирскую область резкое потепление. Энергетики ответили взаимностью и включили в квартирах новосибирцев отопление; тёплыми были далеко не все новости недели в Новосибирске.

Затопили? Топим улицы?

Понедельник, 30 сентября, обозначился в Новосибирске началом разворота системы отопления для жилых домов. В СГК давно были готовы дать в квартиры тепло, но ждали постановления мэра. Без этого никак. 25 сентября постановление родилось. Но. Сначала тепло начали давать школам и больницам, а когда очередь дошла до жилого фонда — 30 сентября, срочная необходимость в отоплении в городе, вроде, как и отпала... На улице установилось бабье лето, столбик термометра уполз далеко за отметку в + 12, а к выходным, и вовсе, за + 20. Новосибирцы не успели порадоваться теплу в квартирах, как открыли окна и начали топить улицу.

Разворот системы отопления длился ровно неделю самых тёплых и погожих дней — с 30 сентября по 7 октября.

Напомним, на ближайшую. Неделю синоптики пообещали новосибирцам температуру почти летнюю — от 20 до 17 градусов выше нулевой отметки.

Нашли. Там, где искали.

Во вторник Новосибирск содрогнулся: спустя месяц нашли тело пропавшей 6 сентября Натальи Устиновой. Женщина уехала покупать автомобиль и пропала.

Искали все. Полиция, следком, волонтёры, добровольные помощники.

Нашли... Спустя без малого месяц почти в том же месте, что последний раз был в соте телефон пропавшей...

В сети тут же развернулась дискуссия: или так искали, или специально не находили. Появились даже домыслы, дескать, тело нашли значительно раньше, но никому не говорили...

Как бы то ни было, констатировать приходится снова: женщина с деньгами одна поехала покупать авто и пропала... навсегда. У Натальи Устиновой остались двое малолетних детей.

Физра не на здоровье

В этот же день в Республике Алтай на уроке физкультуры умер ребёнок.

Как выяснили следователи, мальчик ушёл из школы и заходил в тот день, чтобы сдать учебники. Как попал в спортивный зал? Как оказался на перекладине? Что было со здоровьем? На все эти вопросы теперь ищут ответы правоохранители.

Увольнение и обыски

В среду стало известно, что, после специальной проверки Владимир Путин уволил с поста главного новосибирского следователя Андрея Неупокоева.

Проверяющие выявили, что в отделе полиции «Дзержинский» были неправомерно продлены сроки расследования 82 уголовных дел. Это было сделано умышленно – для того, чтобы улучшить показатели работы отдела. Андрей Неупокоев, занимающий должность главного следователя, должен был следить за соблюдением сроков расследования и качеством работы. Комиссия рекомендовала отправить в отставку заместителя начальника.

А в квартирах и офисах семьи директора новосибирского крематория прошли обыски.

Следователи пришли к сыну генерального директора крематория и по совместительству директору музея погребальной культуры Борису Якушину. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

В семье Якушина изданию рассказали, что связывают действия правоохранителей с переделом рынка ритуальных услуг. И считают, что обыски могут производиться из-за уголовного дела, возбуждённого в отношении сотрудницы крематория, которая отказалась от адвокатов и стала сотрудничать со следствием. Чуть позже в этом деле появились новые подробности: новосибирского патологоанатома, который, якобы, связан с ритуальным бизнесом семьи Якуниных, заподозрили во взятке более миллиона рублей.

Сломанный нос и откровенное интервью

В четверг, 3 октября, весь Новосибирск обсуждал, как охранники “Ашана” “приняли” двоих криминальных типов. По версии руководства магазина молодые люди выносили неброские предметы электроники.

Одного из участников “дабл шоу” задержали полицейские. Второму охранники торговой точки сломали нос и его пришлось передать в руки медиков.

Молодой человек заявил, что не имеет к кражам никакого отношения и дал Сиб.фм эксклюзивное интервью.

Надежды “Надежды”

В пятницу стало известно, что суд запретил строительство возле лицея “Надежда Сибири”.

“Точка” в этом деле ставилась уже не единожды. Суд то принимал сторону лицея и запрещал стройку, то признавал строительство законным и снова разрешал его.

Дело дошло даже до видеообращения к Владимиру Путину.

Всё, что известно о строительстве на данный момент — застройщик снова подал иск к руководству лицея, требуя взыскать расходы на судебные тяжбы.

Военная икона

В субботу в Новосибирск привезли главную церковную реликвию военных: икону “Спас Нерукотворный”.

Сопровождала её рота почётного караула и подразделение полиции.

За сутки приложиться к иконе пришли более 15 тысяч человек.

Сбил и уехал

В воскресенье стали известны подробности смертельного ДТП на окраине Новосибирска. Вечером в субботу неизвестный автомобиль сбил пешехода. Мужчина от полученных травм скончался. Водитель скрылся. Предварительно в поиск объявили грузовик типа “Газель”. Сегодня стало известно — виновник был на Toyota Ypsum без заднего бампера.