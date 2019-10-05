День рождения Путина: где и с кем отметит праздник президент России

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День рождения Путина: где и с кем отметит праздник президент РоссииРубрика: общество
06.10.2019 23:04
Стало известно, как президент России отпразднует свой очередной День рождения; об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Президент России 7 октября отмечает День рождения. Стало известно, где и с кем проведёт этот день Владимир Путин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что свой 67 День рождения Владимир Путин проведёт на природе в окружении близких и родных.
Песков добавил, что президенту неоднократно приходилось переносить дату торжеств, так как 7 октября телефоны разрываются от поздравлений зарубежных лидеров и обсуждать приходится не только “субстантивные вопросы”.
Владимир Путин любит отдых на природе и предпочитает места вдали от цивилизации. Он, например, не однажды отдыхал в Сибири: в Тыве, на Алтае и в Хакасии.
Напомним, 2 октября после проверки Владимир Путин уволил главного следователя Новосибирской области.
Татьяна Картавых
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