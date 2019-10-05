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День рождения Путина: где и с кем отметит праздник президент России

Рубрика: общество

06.10.2019 23:04

Стало известно, как президент России отпразднует свой очередной День рождения; об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. 

Президент России 7 октября отмечает День рождения. Стало известно, где и с кем проведёт этот день Владимир Путин. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что свой 67 День рождения Владимир Путин проведёт на природе в окружении близких и родных. 

Песков добавил, что президенту неоднократно приходилось переносить дату торжеств, так как 7 октября телефоны разрываются от поздравлений зарубежных лидеров и обсуждать приходится не только “субстантивные вопросы”. 

Владимир Путин любит отдых на природе и предпочитает места вдали от цивилизации. Он, например, не однажды отдыхал в Сибири: в Тыве, на Алтае и в Хакасии. 

Напомним, 2 октября после проверки  Владимир Путин уволил главного следователя Новосибирской области. 

 

Татьяна Картавых

Теги: Путин Владимир день рождения

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вчера 11:55 Хроника 0 Коммент.

Двухлетний малыш погиб в ДТП под Новосибирском

вчера 11:37 Хроника 0 Коммент.

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова стала жертвой гадалки

вчера 11:08 Общество 0 Коммент.

ХК “Сибирь” сообщил о смерти игрока Самвела Мнацяна

вчера 10:48 Общество 0 Коммент.

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вчера 10:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев возмутило состояние конечной остановки на Юго-Западном жилмассиве

вчера 09:59 Общество 0 Коммент.

Водитель на грузовике сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Новосибирске

вчера 09:49 Хроника 0 Коммент.

Четвёртый этап подключения к теплу стартовал в Новосибирске

вчера 09:27 Общество 1 Коммент.

От лап медведя погиб экс-депутат

вчера 08:58 Хроника 0 Коммент.

На главную икону российской армии пришли посмотреть в Новосибирске более 15 тысяч человек

вчера 08:23 Общество 0 Коммент.

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вчера 08:03 Хроника 0 Коммент.

На пешеходном переходе в Новосибирске сбили женщину

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Летающие машины будущего создадут в Новосибирске

05.10.2019 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» обыграл «Нефтехимик»

05.10.2019 Общество 0 Коммент.

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05.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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