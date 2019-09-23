Двухлетний малыш погиб в ДТП под Новосибирском

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Семья на “Рено-Логан” разбилась на трассе в Мошковском районе; погиб 2-летний мальчик.

Водитель “Рено-Логан” не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. В этот момент в салоне находилась жена водителя и их двухлетний сын.

В результате ДТП взрослые не получили серьёзных травм, а вот ребёнок был доставлен в приёмный покой районной больницы, где скончался от травм, несовместимых с жизнью.

По факту ДТП сотрудники полиции начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины его возникновения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, полиция объявили в розыск водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Новосибирске.