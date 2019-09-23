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Грибов - море: новосибирцы выкладывают в сеть результаты тихой охоты
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Грибов - море: новосибирцы выкладывают в сеть результаты тихой охотыРубрика: общество
06.10.2019 13:24
фото сос траницы группы "Грибные места Новосибирской области" в социальной сети "ВКонтакте"
Тёплая погода продлила любителям тихой охоты сезон сбора урожая; есть даже белый гриб.
Новосибирцы делятся в сети результатами тихой охоты. Погода улыбнулась грибникам и в середине осени в лесу ещё достаточно грибов. Есть подтопольники, грузди, опята, сыроежки. Но особенно радует грибников то, что белый гриб дал ещё один слой.
Собирают белый гриб в Завьялово, в Караканском и Кудряшовском борах, а также в окрестных от Новосибирска колках, например, в районе Верх-Тулы.
На всю ближайшую неделю в Новосибирске передают тёплые дни и прохладные ночи. Это будет способствовать образованию туманов и, как следствие, росту грибов.
Напомним, 19 сентября Сиб.фм рассказал в каких местах Новосибирской области какие растут грибы.
Татьяна Картавых
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