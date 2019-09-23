Грибов - море: новосибирцы выкладывают в сеть результаты тихой охоты

фото сос траницы группы "Грибные места Новосибирской области" в социальной сети "ВКонтакте"

Тёплая погода продлила любителям тихой охоты сезон сбора урожая; есть даже белый гриб.

Новосибирцы делятся в сети результатами тихой охоты. Погода улыбнулась грибникам и в середине осени в лесу ещё достаточно грибов. Есть подтопольники, грузди, опята, сыроежки. Но особенно радует грибников то, что белый гриб дал ещё один слой.

Собирают белый гриб в Завьялово, в Караканском и Кудряшовском борах, а также в окрестных от Новосибирска колках, например, в районе Верх-Тулы.

На всю ближайшую неделю в Новосибирске передают тёплые дни и прохладные ночи. Это будет способствовать образованию туманов и, как следствие, росту грибов.

Напомним, 19 сентября Сиб.фм рассказал в каких местах Новосибирской области какие растут грибы.