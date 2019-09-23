ХК “Сибирь” сообщил о смерти игрока Самвела Мнацяна

фото со страницы ХК "Сибирь" в социальной сети "ВКонтакте"

Запись появилась на странице клуба в социальной сети “ВКонтакте”; игрок больше года боролся с онкологией.

Хоккейный клуб “Сибирь” официально сообщил о том, что после года борьбы с тяжёлой болезнью на 30-м году жизни скончался хоккеист команды Самвел Мнацян.

“Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Самвела.

Благодарим всех, кто поддерживал защитника весь этот год и не остался в стороне.

Пусть земля будет тебе пухом, Самвел.

Скорбим”, — написано на странице клуба в социальной сети “ВКонтакте”.

В июле прошлого года у хоккеиста диагностировали опухоль позвоночника. Последние месяцы лечение он проходил в Германии.