ХК “Сибирь” сообщил о смерти игрока Самвела Мнацяна

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ХК “Сибирь” сообщил о смерти игрока Самвела МнацянаРубрика: общество, спорт
06.10.2019 10:48
фото со страницы ХК "Сибирь" в социальной сети "ВКонтакте"
Запись появилась на странице клуба в социальной сети “ВКонтакте”; игрок больше года боролся с онкологией.
Хоккейный клуб “Сибирь” официально сообщил о том, что после года борьбы с тяжёлой болезнью на 30-м году жизни скончался хоккеист команды Самвел Мнацян.
“Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Самвела.
Благодарим всех, кто поддерживал защитника весь этот год и не остался в стороне.
Пусть земля будет тебе пухом, Самвел.
Скорбим”, — написано на странице клуба в социальной сети “ВКонтакте”.
В июле прошлого года у хоккеиста диагностировали опухоль позвоночника. Последние месяцы лечение он проходил в Германии.
Татьяна Картавых
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