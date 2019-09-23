Изнасилование и угон: на Алтае задержали участников банды опасных преступников

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Изнасилование и угон: на Алтае задержали участников банды опасных преступниковРубрика: проиcшествия
06.10.2019 11:55
фото pixabay.com
Четырёх молодых людей подозревают в насилии и угоне такси; преступникам от 17 до 19 лет.
В Алтайском крае задержали двоих участников банды, которых подозревают в особо тяжких преступлениях.
По версии следствия, 27 сентября четверо молодых людей изнасиловали в городе Алейск 29-летнюю местную жительницу. После этого преступники избили водителя такси и угнали его автомобиль.
“Двух 18-летних участников преступления задержали 5 октября на территории соседней Кемеровской области. Сейчас их допрашивают следователи”, — передаёт ТАСС со ссылкой на Следком по Алтайскому краю.
Ещё двоим участникам банды — 17 и 19 лет.
Напомним, в конце сентября в Алтайском крае объявили в розыск серийного насильника.
Татьяна Картавых
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