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Изнасилование и угон: на Алтае задержали участников банды опасных преступников

Рубрика: проиcшествия

06.10.2019 11:55

фото pixabay.com

Четырёх молодых людей подозревают в насилии и угоне такси; преступникам от 17 до 19 лет. 

В Алтайском крае задержали двоих участников банды, которых подозревают в особо тяжких преступлениях. 

По версии следствия, 27 сентября четверо молодых людей изнасиловали в городе Алейск 29-летнюю местную жительницу. После этого преступники избили водителя такси и угнали его автомобиль. 

“Двух 18-летних участников преступления задержали 5 октября на территории соседней Кемеровской области. Сейчас их допрашивают следователи”, — передаёт ТАСС со ссылкой на Следком по Алтайскому краю. 

Ещё двоим участникам банды — 17 и 19 лет. 

Напомним, в конце сентября в Алтайском крае объявили в розыск серийного насильника

Татьяна Картавых

Теги: угон Алтайский край Следственный комитет изнасилование

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Медики заморозили живого младенца

сегодня 10:17 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:49 Хроника 0 Коммент.

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вчера 20:44 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» обыграл «Нефтехимик»

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:58 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:56 Хроника 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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