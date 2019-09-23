Изнасилование и угон: на Алтае задержали участников банды опасных преступников

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Четырёх молодых людей подозревают в насилии и угоне такси; преступникам от 17 до 19 лет.

В Алтайском крае задержали двоих участников банды, которых подозревают в особо тяжких преступлениях.

По версии следствия, 27 сентября четверо молодых людей изнасиловали в городе Алейск 29-летнюю местную жительницу. После этого преступники избили водителя такси и угнали его автомобиль.

“Двух 18-летних участников преступления задержали 5 октября на территории соседней Кемеровской области. Сейчас их допрашивают следователи”, — передаёт ТАСС со ссылкой на Следком по Алтайскому краю.

Ещё двоим участникам банды — 17 и 19 лет.

Напомним, в конце сентября в Алтайском крае объявили в розыск серийного насильника.