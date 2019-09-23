Курицу “гниль” купили в новосибирском супермаркете

фото из группы "Ревизорро Новосибирск" в социальной сети "ВКокнтакте"

В сети появились фото, которыми делятся жители Новосибирска; купили курицу-гриль, получили — гниль.

В Группе “Ревизорро Новосибирск” в социальной сети “ВКонтакте” жители Новосибирска поделились неприятной находкой в купленной в крупном сетевом супермаркете курице-гриль.

“Купили вечером 4го октября в "Ленте" На Гусинке курицу гриль, хранили в холодильнике, на следующий день обнаружили личинки. Будьте аккуратны и бдительны, а лучше не покупать!!!”, — пишет подписчица группы Эллина Чёрная (орфография и пунктуация автора сохранены, прим. Сибфм).

Одним пользователи сети белые вкрапления в мясе показались напоминанием тёртого чеснока, другим — личинками мух. В любом случае, смотрится это неприятно.

Напомним, в августе червивая вода стала причиной уголовного дела в Кузбассе.