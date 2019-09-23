Лайфхак дня: как не устроить скандал, когда очень хочется

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Иногда вокруг творятся такие вещи, реагировать на которые спокойно и вежливо, — крайне сложно; но если дома вы ещё можете позволить себе «постучать по батареям» шумным соседям, то в офисе галдёж коллег нужно принимать более сдержанно.

Застрявший в замочной скважине ключ, давка в метро, шумные коллеги и компьютер, который «заводится» с третьей попытки — череда таких испытаний может вывести из себя любого. В такой ситуации хочется ругаться, бросать предметы и хлопать дверям. Но есть и более мирные варианты, которые помогут быстро успокоиться и не прослыть неврастеником.

1. Вода — всему голова. Да, именно несколько глотков прохладной воды помогают прийти в себя. Она охлаждает закипающий гнев и помогает не наговорить лишнего. Как вариант, водой можно помыть руки. Говорят, эта процедура умиротворяет и «вытягивает» из вас весь ненужный негатив.

2. Просто представьте. Можно, конечно, в момент нервного срыва представлять себя на берегу шумящего океана, а можно пойти от противного. Говорят, мысли из серии «это ещё ничего, могло ведь быть и хуже» помогают пережить происходящие неудачи гораздо спокойнее.

3. Двигайтесь. Метод тоже безотказный. Причём, двигаться желательно прочь от раздражающей ситуации. Нервируют коллеги — выйдите из кабинета и прогуляйтесь пару раз по лестнице — вниз и вверх; сходите в соседнее кафе за кексами. Раздражают домашние — снова в путь, до ближайшего магазина! По дороге выбросьте мусор и купите свежий творог на утро.

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