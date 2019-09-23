Лайфхак дня: как не устроить скандал, когда очень хочется

Лента новостейПредложить новость
Два человека попали в больницу после ДТП с мотоциклом в Новосибирске
Топ-5: самые привлекательные инвестиционные проекты Новосибирской области
Грибов - море: новосибирцы выкладывают в сеть результаты тихой охоты
Новосибирцев возмутило состояние конечной остановки на Юго-Западном жилмассиве
Водитель на грузовике сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Лайфхак дня: как не устроить скандал, когда очень хочетсяРубрика: общество
07.10.2019 06:36
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Иногда вокруг творятся такие вещи, реагировать на которые спокойно и вежливо, — крайне сложно; но если дома вы ещё можете позволить себе «постучать по батареям» шумным соседям, то в офисе галдёж коллег нужно принимать более сдержанно.
Застрявший в замочной скважине ключ, давка в метро, шумные коллеги и компьютер, который «заводится» с третьей попытки — череда таких испытаний может вывести из себя любого. В такой ситуации хочется ругаться, бросать предметы и хлопать дверям. Но есть и более мирные варианты, которые помогут быстро успокоиться и не прослыть неврастеником.
1. Вода — всему голова. Да, именно несколько глотков прохладной воды помогают прийти в себя. Она охлаждает закипающий гнев и помогает не наговорить лишнего. Как вариант, водой можно помыть руки. Говорят, эта процедура умиротворяет и «вытягивает» из вас весь ненужный негатив.
2. Просто представьте. Можно, конечно, в момент нервного срыва представлять себя на берегу шумящего океана, а можно пойти от противного. Говорят, мысли из серии «это ещё ничего, могло ведь быть и хуже» помогают пережить происходящие неудачи гораздо спокойнее.
3. Двигайтесь. Метод тоже безотказный. Причём, двигаться желательно прочь от раздражающей ситуации. Нервируют коллеги — выйдите из кабинета и прогуляйтесь пару раз по лестнице — вниз и вверх; сходите в соседнее кафе за кексами. Раздражают домашние — снова в путь, до ближайшего магазина! По дороге выбросьте мусор и купите свежий творог на утро.
Напомним, 4 октября Сиб.фм рассказал, как поднять настроение.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
Два человека попали в больницу после ДТП с мотоциклом в Новосибирске
Топ-5: самые привлекательные инвестиционные проекты Новосибирской области
Грибов - море: новосибирцы выкладывают в сеть результаты тихой охоты
Новосибирцев возмутило состояние конечной остановки на Юго-Западном жилмассиве
Водитель на грузовике сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное