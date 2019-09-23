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Лайфхак дня: как не устроить скандал, когда очень хочется

Рубрика: общество

07.10.2019 06:36

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Иногда вокруг творятся такие вещи, реагировать на которые спокойно и вежливо, — крайне сложно; но если дома вы ещё можете позволить себе «постучать по батареям» шумным соседям, то в офисе галдёж коллег нужно принимать более сдержанно.

Застрявший в замочной скважине ключ, давка в метро, шумные коллеги и компьютер, который «заводится» с третьей попытки — череда таких испытаний может вывести из себя любого. В такой ситуации хочется ругаться, бросать предметы и хлопать дверям. Но есть и более мирные варианты, которые помогут быстро успокоиться и не прослыть неврастеником.

1. Вода — всему голова. Да, именно несколько глотков прохладной воды помогают прийти в себя. Она охлаждает закипающий гнев и помогает не наговорить лишнего. Как вариант, водой можно помыть руки. Говорят, эта процедура умиротворяет и «вытягивает» из вас весь ненужный негатив.

2. Просто представьте. Можно, конечно, в момент нервного срыва представлять себя на берегу шумящего океана, а можно пойти от противного. Говорят, мысли из серии «это ещё ничего, могло ведь быть и хуже» помогают пережить происходящие неудачи гораздо спокойнее.

3. Двигайтесь. Метод тоже безотказный. Причём, двигаться желательно прочь от раздражающей ситуации. Нервируют коллеги — выйдите из кабинета и прогуляйтесь пару раз по лестнице — вниз и вверх; сходите в соседнее кафе за кексами. Раздражают домашние — снова в путь, до ближайшего магазина! По дороге выбросьте мусор и купите свежий творог на утро.

Напомним, 4 октября Сиб.фм рассказал, как поднять настроение.

Мария Машанова

Теги: Лайфхак

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Лента новостей

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Два человека попали в больницу после ДТП с мотоциклом в Новосибирске

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Чайник, туфелька и «Вспомни себя»: в Госдуме намерены бороться с креативными наклейками на авто

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам рассказали, как бесплатно сходить в кино или театр

сегодня 08:10 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 7 октября: белое солнце Сибири

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:36 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:08 Общество 0 Коммент.

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Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова стала жертвой гадалки

вчера 11:08 Общество 0 Коммент.

ХК “Сибирь” сообщил о смерти игрока Самвела Мнацяна

вчера 10:48 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на предстоящую неделю: до субботы без дождей

вчера 10:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев возмутило состояние конечной остановки на Юго-Западном жилмассиве

вчера 09:59 Общество 0 Коммент.

Водитель на грузовике сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Новосибирске

вчера 09:49 Хроника 0 Коммент.

Четвёртый этап подключения к теплу стартовал в Новосибирске

вчера 09:27 Общество 1 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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