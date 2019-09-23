Медики заморозили живого младенца

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Медики заморозили живого младенцаРубрика: проиcшествия
06.10.2019 10:17
фото pixabay.com
Врачи поместили в морозильную камеру новорождённого ребёнка с признаками жизни; медики приняли малыша за мёртворождённого.
Врачи Атыраусского областного перинатального центра в Казахстане заморозили живого младенца. При рождении ребёнка по ошибке оформили, как мёртворождённого. При этом медики видели, что малыш подаёт признаки жизни.
Как сообщает Tengrinews.kz, врачи не хотели переделывать документацию.
«По результатам специальных оперативных мероприятий было установлено, что после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был жив. После подачи ребенком признаков жизни врачи, при наличии возможности, вместо принятия неотложных мер решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. Одной из причин действий врача послужили уже заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы», — рассказал изданию заместитель председателя агентства по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула.
В отношении главы роддома и врача, принимавшего роды, возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”.
Напомним, в марте в Хакасии младенец умер из-за неправильного диагноза.
Татьяна Картавых
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