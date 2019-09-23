Новосибирск: события 7 октября

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Новосибирск: события 7 октябряРубрика: общество
07.10.2019 06:08
фото pixabay.com
Начало рабочей недели; синоптики обещают хорошую погоду, а что обещает афиша дня?
Японская осень
С 7 по 19 октября в Новосибирске будет проходить фестиваль "Японская осень в Сибири". Почетными гостями фестиваля станут участники делегации ассоциации дружбы "Саппоро-Новосибирск", а также японские мастера в области традиционных видов искусств.
В программе фестиваля мастер-классы по созданию цветочных композиций икебана (школа Согэцу) под руководством японских мастеров, демонстрации японской традиционной чайной церемонии (школа Омотэсэнкэ), лекции об особенностях работы в Японии и освоении острова Хоккайдо, а также мастер-классы по дизайну пространства "Создание чайной комнаты".
Декада пожилых
7 октября Губернатор Андрей Травников приветствует участников торжественного мероприятия, посвященного Декаде пожилых людей.
Подробная информация о программе декады пожилых людей в Новосибирской области размещена на сайте министерства труда и социального развития региона.
Торжественное мероприятие пройдет в ГКЗ им А.М. Каца 7 октября (Красный проспект, 18/1). Начало в 12.00.
Заседание правительства
7 октября Губернатор Андрей Травников проведет заседание Правительства Новосибирской области.
Начало в 14:00 в малом зале правительства Новосибирской области.
Будут говорить об особенностях налогообложения в Новосибирской области, о защите прав детей и об административных правонарушениях.
Мусор в обмен на кино
А в большом зале мэрии презентуют акцию “Мусор в обмен на билеты”. Акция начнётся в 16:30.
Презентация проводится для представителей культурных учреждений города Новосибирска (музеи, театры, кинотеатры, концертные залы и т.д), общественных организаций, руководителей органов территориального общественного самоуправления Новосибирска, а также средств массовой информации.
Проект "Мусор в обмен на экобилеты" создан для тех, кто хочет попробовать экологичный образ жизни на практике, сделать город более зеленым и при этом сберечь свои денежные средства.
Татьяна Картавых
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