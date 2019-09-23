Новосибирск: события 7 октября

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Начало рабочей недели; синоптики обещают хорошую погоду, а что обещает афиша дня?

Японская осень

С 7 по 19 октября в Новосибирске будет проходить фестиваль "Японская осень в Сибири". Почетными гостями фестиваля станут участники делегации ассоциации дружбы "Саппоро-Новосибирск", а также японские мастера в области традиционных видов искусств.

В программе фестиваля мастер-классы по созданию цветочных композиций икебана (школа Согэцу) под руководством японских мастеров, демонстрации японской традиционной чайной церемонии (школа Омотэсэнкэ), лекции об особенностях работы в Японии и освоении острова Хоккайдо, а также мастер-классы по дизайну пространства "Создание чайной комнаты".

Декада пожилых

7 октября Губернатор Андрей Травников приветствует участников торжественного мероприятия, посвященного Декаде пожилых людей.

Подробная информация о программе декады пожилых людей в Новосибирской области размещена на сайте министерства труда и социального развития региона.

Торжественное мероприятие пройдет в ГКЗ им А.М. Каца 7 октября (Красный проспект, 18/1). Начало в 12.00.

Заседание правительства

7 октября Губернатор Андрей Травников проведет заседание Правительства Новосибирской области.

Начало в 14:00 в малом зале правительства Новосибирской области.

Будут говорить об особенностях налогообложения в Новосибирской области, о защите прав детей и об административных правонарушениях.

Мусор в обмен на кино

А в большом зале мэрии презентуют акцию “Мусор в обмен на билеты”. Акция начнётся в 16:30.

Презентация проводится для представителей культурных учреждений города Новосибирска (музеи, театры, кинотеатры, концертные залы и т.д), общественных организаций, руководителей органов территориального общественного самоуправления Новосибирска, а также средств массовой информации.

Проект "Мусор в обмен на экобилеты" создан для тех, кто хочет попробовать экологичный образ жизни на практике, сделать город более зеленым и при этом сберечь свои денежные средства.