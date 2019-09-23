Новосибирцев возмутило состояние конечной остановки на Юго-Западном жилмассиве

фото со страницы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

В сети появились фото с места отстоя автобусов на Юго-Западном жилмассиве; мусор и смрад.

Жители Новосибирска обсуждают в сети состояние конечной остановки общественного транспорта на Юго-Западном жилмассиве.

Фото появились в группе “Инцидент Новосибирск” в социальной сети “ВКонтакте”.

"Вот так выглядит конечная маршрутов: №29, №79, №9, №41, погрязла в мусоре и грехе водителей и кондукторов этих маршрутов, сопровождающиеся невозможным смрадом", — рассказал подписчик паблика “Инцидент Новосибирск”, Рашид.

Подписчики вступили в бурную дискуссию, о том, кто должен обустраивать территории, где отдыхают между рейсами водители автобусов и кондукторы.

На фото не видно ни одного мусорного бака, как, впрочем, не видно и туалета.

Напомним, в конце августа в Новосибирске нашли опасные для экологии автобусы.