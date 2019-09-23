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Новосибирцев возмутило состояние конечной остановки на Юго-Западном жилмассиве

Рубрика: общество

06.10.2019 09:59

фото со страницы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

В сети появились фото с места отстоя автобусов на Юго-Западном жилмассиве; мусор и смрад. 

Жители Новосибирска обсуждают в сети состояние конечной остановки общественного транспорта на Юго-Западном жилмассиве. 

Фото появились в группе “Инцидент Новосибирск” в социальной сети “ВКонтакте”. 

"Вот так выглядит конечная маршрутов: №29, №79, №9, №41, погрязла в мусоре и грехе водителей и кондукторов этих маршрутов, сопровождающиеся невозможным смрадом", — рассказал подписчик паблика “Инцидент Новосибирск”, Рашид. 

Подписчики вступили в бурную дискуссию, о том, кто должен обустраивать территории, где отдыхают между рейсами водители автобусов и кондукторы. 

На фото не видно ни одного мусорного бака, как, впрочем, не видно и туалета. 

Напомним, в конце августа в Новосибирске нашли опасные для экологии автобусы

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область пассажирские перевозки

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вчера 20:44 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» обыграл «Нефтехимик»

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска обнаружила в купленных куриных окорочках камни и зерно

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вчера 18:14 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:08 Общество 0 Коммент.

Жизненно-важные лекарства исчезают из аптек Новосибирска

вчера 12:06 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:31 Хроника 0 Коммент.

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вчера 10:34 Общество 0 Коммент.

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вчера 09:36 Хроника 0 Коммент.

Прививка от ветряной оспы может стать обязательной в Новосибирской области

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

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вчера 08:36 Афиша 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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