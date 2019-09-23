Новосибирцев возмутило состояние конечной остановки на Юго-Западном жилмассиве

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Новосибирцев возмутило состояние конечной остановки на Юго-Западном жилмассивеРубрика: общество
06.10.2019 09:59
фото со страницы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
В сети появились фото с места отстоя автобусов на Юго-Западном жилмассиве; мусор и смрад.
Жители Новосибирска обсуждают в сети состояние конечной остановки общественного транспорта на Юго-Западном жилмассиве.
Фото появились в группе “Инцидент Новосибирск” в социальной сети “ВКонтакте”.
"Вот так выглядит конечная маршрутов: №29, №79, №9, №41, погрязла в мусоре и грехе водителей и кондукторов этих маршрутов, сопровождающиеся невозможным смрадом", — рассказал подписчик паблика “Инцидент Новосибирск”, Рашид.
Подписчики вступили в бурную дискуссию, о том, кто должен обустраивать территории, где отдыхают между рейсами водители автобусов и кондукторы.
На фото не видно ни одного мусорного бака, как, впрочем, не видно и туалета.
Напомним, в конце августа в Новосибирске нашли опасные для экологии автобусы.
Татьяна Картавых
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