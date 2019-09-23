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Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова стала жертвой гадалки

Рубрика: общество, проиcшествия

06.10.2019 11:08

фото со страницы "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте"

Известная фигуристка перевела гадалке 2 миллиона рублей; девушка хотела решить личные проблемы. 

Олимпийская чемпионка по фигурному катания Аделина Сотникова стала жертвой гадалки. Девушка перевела за оккультные услуги 2 миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

По словам собеседника агентства, желая решить проблемы личного характера, Сотникова нашла объявление об оказании оккультных услуг и написала сообщение на указанный номер. Гадалка работала дистанционно и за свои услуги запросила 2 миллиона рублей. Когда средства были перечислены, гадалка перестала выходить на связь. 

По обращению спортсменки возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество в особо крупном размере”. 

Напомним, в начале октября искитимский спамер поплатился за мошенничество в социальных сетях. 

Татьяна Картавых

Теги: мошенничество гадалка Аделина Сотникова

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Стали известны подробности ДТП на Мочищенском шоссе в Новосибирске

сегодня 12:56 Хроника 0 Коммент.

Во всём чёрном: в Новосибирске объявили в розыск молодого человека

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сегодня 11:55 Хроника 0 Коммент.

Двухлетний малыш погиб в ДТП под Новосибирском

сегодня 11:37 Хроника 0 Коммент.

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова стала жертвой гадалки

сегодня 11:08 Общество 0 Коммент.

ХК “Сибирь” сообщил о смерти игрока Самвела Мнацяна

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Медики заморозили живого младенца

сегодня 10:17 Хроника 0 Коммент.

Водитель на грузовике сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Новосибирске

сегодня 09:49 Хроника 0 Коммент.

Четвёртый этап подключения к теплу стартовал в Новосибирске

сегодня 09:27 Общество 0 Коммент.

От лап медведя погиб экс-депутат

сегодня 08:58 Хроника 0 Коммент.

На пешеходном переходе в Новосибирске сбили женщину

вчера 21:58 Хроника 0 Коммент.

Летающие машины будущего создадут в Новосибирске

вчера 20:44 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» обыграл «Нефтехимик»

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска обнаружила в купленных куриных окорочках камни и зерно

вчера 18:58 Общество 0 Коммент.

Здание Судебного департамента в Новосибирске просят освятить

вчера 18:14 Общество 0 Коммент.

Несколько человек пострадали в ДТП в Кировском районе Новосибирска

вчера 15:57 Хроника 0 Коммент.

Пассажирку увезли в больницу после ДТП с Яндекс.Такси в центре Новосибирска

вчера 14:56 Хроника 0 Коммент.

Двенадцатикилограмовую щуку поймал рыбак из Новосибирска на Спиринских просторах

вчера 13:08 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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