Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова стала жертвой гадалки

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Известная фигуристка перевела гадалке 2 миллиона рублей; девушка хотела решить личные проблемы.

Олимпийская чемпионка по фигурному катания Аделина Сотникова стала жертвой гадалки. Девушка перевела за оккультные услуги 2 миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, желая решить проблемы личного характера, Сотникова нашла объявление об оказании оккультных услуг и написала сообщение на указанный номер. Гадалка работала дистанционно и за свои услуги запросила 2 миллиона рублей. Когда средства были перечислены, гадалка перестала выходить на связь.

По обращению спортсменки возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество в особо крупном размере”.

Напомним, в начале октября искитимский спамер поплатился за мошенничество в социальных сетях.