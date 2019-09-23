Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова стала жертвой гадалки

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Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова стала жертвой гадалкиРубрика: общество, проиcшествия
06.10.2019 11:08
фото со страницы "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте"
Известная фигуристка перевела гадалке 2 миллиона рублей; девушка хотела решить личные проблемы.
Олимпийская чемпионка по фигурному катания Аделина Сотникова стала жертвой гадалки. Девушка перевела за оккультные услуги 2 миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, желая решить проблемы личного характера, Сотникова нашла объявление об оказании оккультных услуг и написала сообщение на указанный номер. Гадалка работала дистанционно и за свои услуги запросила 2 миллиона рублей. Когда средства были перечислены, гадалка перестала выходить на связь.
По обращению спортсменки возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество в особо крупном размере”.
Напомним, в начале октября искитимский спамер поплатился за мошенничество в социальных сетях.
Татьяна Картавых
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