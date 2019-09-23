Погода в Новосибирске 7 октября: белое солнце Сибири

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Сибирская осень продолжает удивлять сибиряков; солнце будет ещё несколько дней.

Новосибирску обещают солнечную неделю. Бабье лето задержалось в Сибири. Солнце уже не будет таким жарким, но солнцезащитные очки не помешают.

С понедельника по среду синоптики обещают в Новосибирске + 20, + 17, +13... с последующим понижением в четверг и новым повышением в пятницу.

Большую часть недели на улице будет светить солнце и дуть круговой ветер: меняя направление с севера на юг. Скорость порывов будет достигать 9 метров в секунду.

В понедельник тепло — воздух прогреется до 20 градусов. К вечеру температура упадёт до 11 градусов.

Напомним, до субботы синоптики не обещают в Новосибирске дождей.