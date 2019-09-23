Погода в Новосибирске на предстоящую неделю: до субботы без дождей

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Погода в Новосибирске на предстоящую неделю: до субботы без дождейРубрика: общество
06.10.2019 10:35
фото pixabay.com
Метеорологи рассказали, какой будет рабочая неделя с 7 по 11 октября; бабье лето продолжается.
Предстоящая неделя, по прогнозам метеорологов, даст новосибирцам возможность погреться и насладиться солнцем. Ближайший дождь обещают только в следующую субботу.
В течение недели в Новосибирске будет сохраняться солнечная и теплая погода. Столбик термометра в понедельник поднимется до отметки + 19 градусов. В последующие дни станет немного прохладнее: в пятницу + 11. К выходным температура воздуха опустится до + 8.
В рабочие дни на улице будет сухо и солнечно, а вот в субботу обещают дождь.
Напомним, на выходные 5-6 октября в Новосибирске пообещали летнее тепло.
Татьяна Картавых
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