Погода в Новосибирске на предстоящую неделю: до субботы без дождей

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Метеорологи рассказали, какой будет рабочая неделя с 7 по 11 октября; бабье лето продолжается.

Предстоящая неделя, по прогнозам метеорологов, даст новосибирцам возможность погреться и насладиться солнцем. Ближайший дождь обещают только в следующую субботу.

В течение недели в Новосибирске будет сохраняться солнечная и теплая погода. Столбик термометра в понедельник поднимется до отметки + 19 градусов. В последующие дни станет немного прохладнее: в пятницу + 11. К выходным температура воздуха опустится до + 8.

В рабочие дни на улице будет сухо и солнечно, а вот в субботу обещают дождь.

Напомним, на выходные 5-6 октября в Новосибирске пообещали летнее тепло.