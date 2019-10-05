Ребёнка нашли в камере супермаркета

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В запертой камере супермаркета нашли ребёнка; ключа для вызволения малыша у работников магазина не было.

Запертого ребёнка нашли в камере хранения супермаркета на Кубани. Малолетнего ребёнка в одной из запертых ячеек супермаркета нашли продавцы. Инцидент произошёл в городе Горячий Ключ, сообщают местные СМИ.

Мальчик, которому на вид 3-4 года, на свободе оказался только после того, как ячейку смог взломать проходивший мимо мужчина.

Оказалось, что ребёнок одной из сотрудниц магазина так решил себя развлечь — поиграть в прятки. Как малыш смог закрыть ячейку изнутри — вопрос.

Напомним, в Казахстане врачи закрыли живого ребёнка в морозильной камере.