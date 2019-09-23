Стали известны подробности ДТП на Мочищенском шоссе в Новосибирске

фото гибдд по Новосибирску

Предварительно установлена марка автомобиля, водитель которого сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

В ГИБДД рассказали, что сбитый вчера вечером на улице Кедровой пешеход скончался от полученных травм до приезда медиков. Также в дорожной инспекции обновили информацию о поиске скрывшегося с места ДТП автомобиле.

“Предварительная информация о том, что это был грузовик, не подтвердилась. Есть данные, что наезд на человека произвёл минивен. Предположительно, это Toyota Ipsum без заднего бампера”, — сообщил Сиб.фм инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Поиски водителя продолжаются.

Напомним, после ДТП на Мочищенском шоссе в розыск объявили водителя, который оставил место аварии.