Стали известны подробности ДТП на Мочищенском шоссе в Новосибирске

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Стали известны подробности ДТП на Мочищенском шоссе в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
06.10.2019 12:56
фото гибдд по Новосибирску
Предварительно установлена марка автомобиля, водитель которого сбил пешехода и скрылся с места происшествия.
В ГИБДД рассказали, что сбитый вчера вечером на улице Кедровой пешеход скончался от полученных травм до приезда медиков. Также в дорожной инспекции обновили информацию о поиске скрывшегося с места ДТП автомобиле.
“Предварительная информация о том, что это был грузовик, не подтвердилась. Есть данные, что наезд на человека произвёл минивен. Предположительно, это Toyota Ipsum без заднего бампера”, — сообщил Сиб.фм инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Поиски водителя продолжаются.
Напомним, после ДТП на Мочищенском шоссе в розыск объявили водителя, который оставил место аварии.
Татьяна Картавых
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