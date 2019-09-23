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Топ-5: самые привлекательные инвестиционные проекты Новосибирской области

Рубрика: общество

07.10.2019 05:05

Фото предоставлено Агентством инвестиционного развития Новосибирской области, архив Сиб.фм, сайтом pixabay.com

Одним из ключевых показателей хорошей работы губернатора является инвестиционная привлекательность региона; Новосибирская область устойчиво входит в двадцатку субъектов России по этому параметру.

Новосибирская область является лидером в Сибири по привлечению инвестиций для реализаций глобальных экономических проектов. Журналисты Сиб.фм решили посмотреть, какие из проектов реализованы, а каким ещё только предстоит стать былью.

5. Распределительный центр «Пятёрочка». Объём инвестиций 1,2 миллиарда рублей.

Инвестором и застройщиком проекта выступила компания ООО «Распределительный центр Новосибирск». Соглашение о реализации проекта между инвестором, правительством Новосибирской области и Агентства инвестиционного развития Новосибирской области было подписано в рамках Российского инвестиционного форума в феврале этого года.

Проект был реализован в кратчайшие сроки – открытие распределительного центра состоялось 6 сентября 2019 года. Общий объём инвестиций в проект составил более 1,2 миллиарда рублей. Площадь участка 10 га. Общая площадь объекта — порядка 37 тысяч квадратных метров. 

X5 Retail Group – ведущая российская продуктовая розничная компания, которая управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазины у дома под брендом «Пятёрочка»,  гипермаркетами «Карусель», сетью супермаркетов «Перекрёсток».

4. Транспортно-логистический центр «ЧИК». Объём инвестиций 5 миллиардов рублей.

Проект компания ООО «Новосибирский транспортный терминал». ТЛЦ планируется построить в рамках федерального проекта «Транспортно-логистические центры» – комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период  до 2024 года. Перерабатывающая способность ТЛЦ «Новосибирск» составит 300 тысяч контейнеров в год. Реализация проекта будет осуществляться поэтапно.

Первую очередь проекта инвестор планирует ввести в эксплуатацию в 2021 году, в полном объеме ТЛЦ начнет работу в 2023 году. Объём инвестиций в проект составит порядка 5 миллиардов рублей. В составе ТЛЦ будет сформирована терминальная, складская и таможенная инфраструктура, которая позволит предоставить грузополучателям полный спектр логистических услуг. Ядром ТЛЦ станет современный контейнерный терминал с развитой железнодорожной инфраструктурой, способной обеспечивать одновременное обслуживание нескольких полносоставных контейнерных поездов. 

3. Оптово-распределительный центр «РосАгроМаркет». Объём инвестиций 8,2 миллиарда рублей.

Строительство оптово-распределительного центра (ОРЦ) в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области — пилотный проект развития федеральной сети из 10 федеральных и 30 региональных ОРЦ, создание которой ведет компания РосАгроМаркет совместно с Госкорпорацией «Внешэкономбанк» при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. 

В состав новосибирского ОРЦ войдут мультитемпературные и морозильные склады, современные оптовые торговые павильоны, а также вспомогательные и технические здания и сооружения. Сумма инвестиций в первую очередь проекта составит 8,2 миллиарда рублей. Проект оптово-распределительного центра разместится в ПЛП на территории в 107 га площадки «А». ОРЦ предусматривает порядка 250 тыс. квадратных метров площадей для хранения, переработки и торговли. Создание ОРЦ обеспечит доступ малому и среднему сельхозпроизводителю на рынки сбыта.

2. Завод по производству снеков PepsiCo. Объём инвестиций 12 миллиардов рублей.

Соглашение о реализации проекта было подписано  на инвестиционном форуме в Сочи между инвестором, правительством Новосибирской области и Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. 

Завод будет построен на площадке Промышленно-логистического парка Новосибирской области и станет третьим заводом PepsiCo в России, выпускающим популярные соленые закуски (чипсы и сухарики под марками Lay’s, Cheetos и «ХрусTeam»). Общий объём инвестиций в проект порядка 12 миллиардов рублей. Планируется создание около 900 новых рабочих мест. Значимость проекта для региона заключается ещё и в поддержке местных производителей. В целях обеспечения сырьем производства компания планирует реализацию Агропрограммы в Новосибирской области. Целью которой будет внедрение ведущих агропрактик для выращивания чипсового картофеля (тренинги, обучение) с задействованием местных производителей картофеля. В настоящее определён земельный участок для размещения предприятия.

1.Молочный завод ООО «Сибирская академия молочных наук». Объём инвестиций 21 миллиард рублей.

Строительство завода по переработке молока. Проект компании «Сибирская Нива». Общий заявленный объём инвестиций порядка 21 миллиарда рублей. Проектной мощностью предусмотрена  переработка до 1150 тонн молока в сутки. Площадь предприятия составит 18 га, будет создано около 400 новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию завода запланирован на 2020 год, выход на проектную мощность в 2024 году. На максимальной мощности завод может производить в сутки до 350 тонн цельномолочной продукции (молоко, кефир, сметана, йогурт и творог), до 80 тонн твёрдых и полутвёрдых сыров и до 15 тонн сливочного масла.

 

Анатолий Якимов

Теги: экономика Новосибирская область инвестиции топ-5

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