Во всём чёрном: в Новосибирске объявили в розыск молодого человека

фото со страницы "ПСО "Маяк" в социальной сети "ВКонтакте"

Поисковый отряд “Маяк” распространил информацию о поиске пропавшего молодого человека; парень одет во всё чёрное.

В Новосибирске объявили в розыск 24-летнего Ивана Кучера. О его местонахождении не известно с 3 октября 2019 года.

Известно, что молодой человек ушёл из дома по адресу улица Семьи Шамшиных.

Приметы Ивана Кучера: худощавого телосложения, рост 173 сантиметра, русы волосы, короткая стрижка. Был одет в кофту, футболку и джинсы чёрного цвета, а также в чёрные кроссовки с белыми вставками.

Если вам что-то известно о пропавшем, просят сообщить по телефону 112 или в ПСО “Маяк” по номеру 8-951-393-0911.

Напомним, 3 октября в Новосибирске нашли пропавшего 12-летнего Ивана Иванова.