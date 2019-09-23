Лента новостейПредложить новость
Грибов - море: новосибирцы выкладывают в сеть результаты тихой охоты
Во всём чёрном: в Новосибирске объявили в розыск молодого человека
Изнасилование и угон: на Алтае задержали участников банды опасных преступников
Водитель на грузовике сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Новосибирске
Жительница Новосибирска обнаружила в купленных куриных окорочках камни и зерно
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Во всём чёрном: в Новосибирске объявили в розыск молодого человекаРубрика: общество
06.10.2019 12:19
фото со страницы "ПСО "Маяк" в социальной сети "ВКонтакте"
Поисковый отряд “Маяк” распространил информацию о поиске пропавшего молодого человека; парень одет во всё чёрное.
В Новосибирске объявили в розыск 24-летнего Ивана Кучера. О его местонахождении не известно с 3 октября 2019 года.
Известно, что молодой человек ушёл из дома по адресу улица Семьи Шамшиных.
Приметы Ивана Кучера: худощавого телосложения, рост 173 сантиметра, русы волосы, короткая стрижка. Был одет в кофту, футболку и джинсы чёрного цвета, а также в чёрные кроссовки с белыми вставками.
Если вам что-то известно о пропавшем, просят сообщить по телефону 112 или в ПСО “Маяк” по номеру 8-951-393-0911.
Напомним, 3 октября в Новосибирске нашли пропавшего 12-летнего Ивана Иванова.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Грибов - море: новосибирцы выкладывают в сеть результаты тихой охоты
Во всём чёрном: в Новосибирске объявили в розыск молодого человека
Изнасилование и угон: на Алтае задержали участников банды опасных преступников
Водитель на грузовике сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Новосибирске
Жительница Новосибирска обнаружила в купленных куриных окорочках камни и зерно
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное