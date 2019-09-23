Водитель на грузовике сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Новосибирске

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Водитель на грузовике сбил пешехода и скрылся с места ДТП в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
06.10.2019 09:49
фото гибдд по Новосибирску
ДТП произошло поздно вечером в субботу на улице Кедровой; грузовик с места ДТП скрылся.
Полиция просит всех свидетелей вечернего наезда на пешехода в Калининском районе Новосибирска откликнуться: в розыск объявлен водитель грузовика типа “Газель”, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП.
“Наезд на пешехода произошёл в зоне пешеходного перехода. Мужчина получил серьёзные травмы и был доставлен в реанимацию. Водитель грузовика с места происшествия скрылся”, — сообщил Сиб.фм инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.
Всех, кто стал свидетелем наезда на пешехода просят откликнуться по телефонам 232-23-51 или 232-23-21.
Напомним, в субботу, 5 октября, на пешеходном переходе в Кировском районе Новосибирска водитель насмерть сбил женщину.
Татьяна Картавых
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