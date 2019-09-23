Женщина выставила ребёнка на продажу в Новосибирске

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В сети появился пост с криком о помощи; женщина ищет приёмных родителей для своего будущего ребёнка.

В группе “Аноним | Подслушано [Новосибирск] появился пост женщины, которая скоро должна родить ребёнка, но не хочет его и ищет варианты избавления от чада.

“Возможно ли сразу из роддома отдать ребёнка? Или кто-то удочерить хочет? Помогите, вся надежда на вас!

Сама не смогу воспитать! Не закидывайте палками”, — пишет сибирячка.

Женщина сообщает, что ребёнок не был желанным, но избавиться от него вовремя она не успела.

О цене возможной следки некая анонимная подписчица просит сообщать в личных комментариях.

Напомним, сегодня стало известно, что медики в Казахстане заморозили живого ребёнка.