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Женщина выставила ребёнка на продажу в Новосибирске

Рубрика: общество

06.10.2019 21:24

фото pixabay.com

В сети появился пост с криком о помощи; женщина ищет приёмных родителей для своего будущего ребёнка. 

В группе “Аноним | Подслушано [Новосибирск] появился пост женщины, которая скоро должна родить ребёнка, но не хочет его и ищет варианты избавления от чада. 

“Возможно ли сразу из роддома отдать ребёнка? Или кто-то удочерить хочет? Помогите, вся надежда на вас! 

Сама не смогу воспитать! Не закидывайте палками”, — пишет сибирячка. 

Женщина сообщает, что ребёнок не был желанным, но избавиться от него вовремя она не успела. 

О цене возможной следки некая анонимная подписчица просит сообщать в личных комментариях. 

Напомним, сегодня стало известно, что медики в Казахстане заморозили живого ребёнка

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область Беременность продажа ребёнка

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сегодня 08:23 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:58 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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