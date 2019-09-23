«Золотая молодёжь»: в новосибирском зоопарке родились приматы необычного окраса

Фото В. Габова и Е. Черненко со страницы новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте»

Сразу несколько самок приматов новосибирского зоопарка стали мамами в октябре; почти все малыши отличаются ярким окрасом.

Малыши цвета осени проявились на свет в зоопарке Новосибирска на прошлой неделе. Необычный окрас детёнышей вызывает к ним повышенный интерес. Об этом сообщается в официальной группе зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Родителями стало семейство восточных колобусов, малыш которых выделяется абсолютно белой шерстью. Первые месяцы жизни он проводит, крепко держась за маму, хотя иногда понянчиться с детёнышем вызываются и другие самки.

У яванских лангуров – тоже прибавление, потомок удивляет посетителей зоопарка ярко-оранжевым окрасом, тогда как родители – чёрного или рыжего цвета.









Ещё один малыш появился у золотистых львиных тамаринов, популяция которых находится на грани исчезновения и в России представлена только в Новосибирском зоопарке.

А постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова сняла на видео игры этих забавных животных и разместила его на видеохостинге Youtube.

«Золотистые львиные тамарины – очень хорошие родители. Самец принимает активное участие в воспитании потомства. Вскоре после того, как малыш родился, самец забрал его и носит на себе. Самке он отдает детёныша только на кормление», – рассказали в зоопарке.

Напомним, 3 октября Сиб.фм писал, что самка горала в новосибирском зоопарке впервые стала матерью.