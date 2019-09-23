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В мэрии сибирской столицы – кадровые перестановки; Анна Терешкова стала седьмым по счёту заместителем Анатолия Локтя.

Глава городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова назначена вице-мэром Новосибирска. К исполнению обязанностей она приступила с сегодняшнего дня. Об этом Терешкова сообщила в разговоре с корреспондентом Сиб.фм.

До сегодняшнего дня у мэра сибирской столицы Анатолия Локтя было шесть заместителей, Анна Терешкова стала седьмым замом по счёту.

Как рассказала Терешкова корреспонденту Сиб.фм, новую должность она считает «расстрельной», но настроена на решение задач по озеленению города.

«Повышения и усиления критики в свой адрес не боюсь», – уточнила чиновница.

Она также добавила, что постановление о назначении подписано сегодняшним днём, 7 октября. Однако официального представления коллективу в новом статусе пока не произошло.

«Мэр находится в отпуске, поэтому, думаю, процедура представления случится после его возвращения», – уточнила Терешкова.

Напомним, 4 октября Сиб.фм писал о том, какие направления Анна Терешкова считает первоочередными в своей работе.