Лента новостейПредложить новость
Драка со стрельбой произошла в районе Хилокского рынка в Новосибирске
ГИБДД опубликовало видео смертельной аварии с участием автомобиля такси
Новосибирец «заминировал» бизнес-центр после неудачного собеседования
«Барби уже не та»: дама в розовом рассмешила пассажиров автобуса в Новосибирске
Четверо водителей бросили пострадавших на месте аварии в Новосибирске
Суд рассмотрит продление ареста душителю собаки из приюта в Новосибирске
Две тысячи квартир построят в экологически чистом районе Новосибирска через пять лет
Новосибирск не попал в десятку городов с самыми высокими зарплатами в России
ХК «Сибирь» – «Динамо М»: время начала матча и прогнозы букмекеров
Два человека попали в больницу после ДТП с мотоциклом в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Анна Терешкова назначена вице-мэром НовосибирскаРубрика: политика, общество
07.10.2019 14:55
ФОТО СО СТРАНИЦЫ АННЫ ТЕРЕШКОВОЙ ИЗ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ FACEBOOK
В мэрии сибирской столицы – кадровые перестановки; Анна Терешкова стала седьмым по счёту заместителем Анатолия Локтя.
Глава городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова назначена вице-мэром Новосибирска. К исполнению обязанностей она приступила с сегодняшнего дня. Об этом Терешкова сообщила в разговоре с корреспондентом Сиб.фм.
До сегодняшнего дня у мэра сибирской столицы Анатолия Локтя было шесть заместителей, Анна Терешкова стала седьмым замом по счёту.
Как рассказала Терешкова корреспонденту Сиб.фм, новую должность она считает «расстрельной», но настроена на решение задач по озеленению города.
«Повышения и усиления критики в свой адрес не боюсь», – уточнила чиновница.
Она также добавила, что постановление о назначении подписано сегодняшним днём, 7 октября. Однако официального представления коллективу в новом статусе пока не произошло.
«Мэр находится в отпуске, поэтому, думаю, процедура представления случится после его возвращения», – уточнила Терешкова.
Напомним, 4 октября Сиб.фм писал о том, какие направления Анна Терешкова считает первоочередными в своей работе.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
Драка со стрельбой произошла в районе Хилокского рынка в Новосибирске
ГИБДД опубликовало видео смертельной аварии с участием автомобиля такси
Новосибирец «заминировал» бизнес-центр после неудачного собеседования
«Барби уже не та»: дама в розовом рассмешила пассажиров автобуса в Новосибирске
Четверо водителей бросили пострадавших на месте аварии в Новосибирске
Суд рассмотрит продление ареста душителю собаки из приюта в Новосибирске
Две тысячи квартир построят в экологически чистом районе Новосибирска через пять лет
Новосибирск не попал в десятку городов с самыми высокими зарплатами в России
ХК «Сибирь» – «Динамо М»: время начала матча и прогнозы букмекеров
Два человека попали в больницу после ДТП с мотоциклом в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
К зиме готовы
Энергетики рассказали о готовности Новосибирска к отопительному се...
Развивай и властвуй
Эксперты и общественники обсудили первую «пятилетку» м...
Новости по теме
Популярное