Лента новостейПредложить новость
Драка со стрельбой произошла в районе Хилокского рынка в Новосибирске
ГИБДД опубликовало видео смертельной аварии с участием автомобиля такси
Новосибирец «заминировал» бизнес-центр после неудачного собеседования
«Барби уже не та»: дама в розовом рассмешила пассажиров автобуса в Новосибирске
Четверо водителей бросили пострадавших на месте аварии в Новосибирске
Суд рассмотрит продление ареста душителю собаки из приюта в Новосибирске
Две тысячи квартир построят в экологически чистом районе Новосибирска через пять лет
Новосибирск не попал в десятку городов с самыми высокими зарплатами в России
ХК «Сибирь» – «Динамо М»: время начала матча и прогнозы букмекеров
Два человека попали в больницу после ДТП с мотоциклом в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
«Барби уже не та»: дама в розовом рассмешила пассажиров автобуса в НовосибирскеРубрика: общество
07.10.2019 15:15
фото группы "Мода Новосибирского метро"
Пассажиры общественного транспорта продолжают делиться смешными фотографиями; на этот раз в объектив камеры попала женщина в розовом.
Жители Новосибирска уже привыкли к экстравагантным выходкам пассажиров общественного транспорта, но мимо некоторых персонажей просто невозможно пройти и не засмеяться. Фотография очередной «стильной» дамы в розовой шубке и колготках в сеточку появилась в паблике «Мода Новосибирского Метро» в социальной сети «ВКонтакте».
«Увы, но Барби уже не та», – пишет автор поста.
Пользователи сети пожелали «развидеть» эту фотографию и в шутку предположили, что это Барби, которая спустя 25 лет после окончания школы едет на встречу выпускников.
Напомним, 4 октября пассажира с ведром на голове сфотографировали в метро Новосибирска.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Драка со стрельбой произошла в районе Хилокского рынка в Новосибирске
ГИБДД опубликовало видео смертельной аварии с участием автомобиля такси
Новосибирец «заминировал» бизнес-центр после неудачного собеседования
«Барби уже не та»: дама в розовом рассмешила пассажиров автобуса в Новосибирске
Четверо водителей бросили пострадавших на месте аварии в Новосибирске
Суд рассмотрит продление ареста душителю собаки из приюта в Новосибирске
Две тысячи квартир построят в экологически чистом районе Новосибирска через пять лет
Новосибирск не попал в десятку городов с самыми высокими зарплатами в России
ХК «Сибирь» – «Динамо М»: время начала матча и прогнозы букмекеров
Два человека попали в больницу после ДТП с мотоциклом в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное