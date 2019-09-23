«Барби уже не та»: дама в розовом рассмешила пассажиров автобуса в Новосибирске

фото группы "Мода Новосибирского метро"

Пассажиры общественного транспорта продолжают делиться смешными фотографиями; на этот раз в объектив камеры попала женщина в розовом.

Жители Новосибирска уже привыкли к экстравагантным выходкам пассажиров общественного транспорта, но мимо некоторых персонажей просто невозможно пройти и не засмеяться. Фотография очередной «стильной» дамы в розовой шубке и колготках в сеточку появилась в паблике «Мода Новосибирского Метро» в социальной сети «ВКонтакте».

«Увы, но Барби уже не та», – пишет автор поста.

Пользователи сети пожелали «развидеть» эту фотографию и в шутку предположили, что это Барби, которая спустя 25 лет после окончания школы едет на встречу выпускников.

Напомним, 4 октября пассажира с ведром на голове сфотографировали в метро Новосибирска.