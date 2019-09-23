Чайник, туфелька и «Вспомни себя»: в Госдуме намерены бороться с креативными наклейками на авто

Фото с сайта babyluck.ru

В транспортном комитете Госдумы придумали, как снизить аварийность на дорогах страны; депутаты хотят ограничить использование отвлекающих, на их взгляд, наклеек с изображениями чайников и туфелек.

Депутат Госдумы Сергей Тен предложил регламентировать использование водителями так называемых "фольклорных наклеек" на стёклах авто. По мнению народного избранника, картинки с изображением туфельки, чайника и прочими упоминаниями своего водительского мастерства отвлекают остальных автомобилистов от дороги. Об этом сообщает издание «За рулём».

«Тема неклеек не так проста, как кажется, ведь за рулем достаточно отвлечься на секунду, и в условиях плотного городского трафика это может привести к аварии», — приводит издание слова депутата.

Кроме того, Сергей Тем полагает, что изображение туфельки вообще является дискриминацией по половому признаку.

«Особенно учитывая тот факт, что женщины часто более дисциплинированные и опытные водители», — сказал парламентарий.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что по итогам флешмоба «АвтоБро – твори добро» новосибирские водители признаны самыми добрыми в России.