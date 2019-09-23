Четверо водителей бросили пострадавших на месте аварии в Новосибирске

Фото Владислава Савченкова

За 10 дней в Новосибирске произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, после которых водители сбежали с места аварии; во всех случаях пострадали пешеходы, один из которых погиб.

Водителей, покинувших место ДТП, лишают права на управление автомобилем. По сообщению группы пропаганды Управления ГИБДД УМВД России по городу Новосибирску, за прошедшие 10 дней четыре водителя скрылись с места ДТП. Во всех случаях они совершили наезды на пешеходов. Троих доставили с различными травмами в больницы, а один человек скончался на месте ДТП.

В ГИБДД также отметили, что за 9 месяцев этого года зарегистрировано 70 фактов ДТП с пострадавшими, водители которых скрылись с места аварии. Это на 20 % больше уровня прошлогодних показателей.

За оставление места ДТП для водителей предусмотрена ответственность: лишение права управления транспортным средством на срок 1-1,5 года или административный арест на 15 суток. Если же в аварии погиб человек, то водителя могут привлечь к уголовной ответственности.

Напомним, 6 октября стали известны подробности ДТП в Новосибирске, в котором погиб пешеход.