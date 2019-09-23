Драка со стрельбой произошла в районе Хилокского рынка в Новосибирске

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Драка со стрельбой произошла в районе Хилокского рынка в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
07.10.2019 16:12
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Полиция оцепила территорию в районе улицы Малыгина в Ленинском районе Новосибирска; там слышны выстрелы, сообщается о массовой драке.
Массовая драка переросла в стрельбу в районе Хилокского рынка в Новосибирске. К месту инцидента стягиваются бойцы ОМОН, а инспекторы ГИББД блокируют движение на левом берегу. Об этом сообщается в группах «Инцидент Новосибирск» и «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, потасовка с применением оружия началась около часа назад, сейчас на месте работают полицейские.
«Говорят, объявлен план-перехват. Экипажи ДПС блокируют улицу Петухова», – пишут пользователи в сети.
В пресс-службе региональной полиции не смогли оперативно прокомментировать информацию.
Напомним, 17 июля Сиб.фм писал о драке новосибирца с охраной в аэропорту Шереметьево.
Мария Машанова
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Лента новостей
«Кошелёк или жизнь»: по Новосибирску прокатилась волна ограблений офисов микрозаймов
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