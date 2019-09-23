Драка со стрельбой произошла в районе Хилокского рынка в Новосибирске

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Полиция оцепила территорию в районе улицы Малыгина в Ленинском районе Новосибирска; там слышны выстрелы, сообщается о массовой драке.

Массовая драка переросла в стрельбу в районе Хилокского рынка в Новосибирске. К месту инцидента стягиваются бойцы ОМОН, а инспекторы ГИББД блокируют движение на левом берегу. Об этом сообщается в группах «Инцидент Новосибирск» и «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, потасовка с применением оружия началась около часа назад, сейчас на месте работают полицейские.

«Говорят, объявлен план-перехват. Экипажи ДПС блокируют улицу Петухова», – пишут пользователи в сети.

В пресс-службе региональной полиции не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Напомним, 17 июля Сиб.фм писал о драке новосибирца с охраной в аэропорту Шереметьево.