Два человека попали в больницу после ДТП с мотоциклом в Новосибирске

фото Владислава Савченкова

Мотоцикл и автомобиль не поделили дорогу; среди пострадавших есть несовершеннолетний.

Молодой водитель мотоцикла и его несовершеннолетний пассажир были госпитализированы после серьёзного ДТП в Новосибирске. Об этом Сиб.фм сообщил инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

«Сегодня в 04:20 водитель 1997 года рождения на мотоцикле двигался по улице 25 лет Октября. В пути следования произошло столкновение с автомобилем Nissan AD, за рулём которого был водитель 1995 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. С сотрясением головного мозга и закрытым переломом правой голени и левого бедра он доставлен в больницу. Также госпитализирован его пассажир 2002 года рождения с закрытым переломом правой голени», – сообщил Владислав Савченков.

Правоохранители продолжают выяснять причины и обстоятельства аварии.

Напомним, 6 октября стали известны подробности ДТП на Мочищенском шоссе в Новосибирске.