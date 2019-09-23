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Энергетики рассказали, сколько домов в Новосибирске стоят без тепла

Рубрика: общество

07.10.2019 16:36

фото с сайта pixabay.com

Почти 95 % жилых домов в Новосибирске уже «вошли в зиму»; оставшиеся 350 многоэтажек энергетики обещают нагреть до вечера 7 октября. 

Порядка 6650 домов в Новосибирске подключены к отоплению, по данным на 7 октября. Это 95 % от общего объёма жилого сектора, рассказал на пресс-конференции заместитель главного инженера по режимам Новосибирской теплосетевой компании СГК Роман Корниенко.

«Оставшиеся 5 % – это Ленинский район и Центральный округ. В последнем – по графику сегодня до вечера включим. В Ленинском районе исправляем дефекты, выявленные в субботу на улице Титова», – сказал Корниенко.

По словам специалиста, проблемной зоной остаётся территория Пашина, однако к концу дня все работы устранению дефектов там должны быть завершены.

«С прошлой недели дефекты возникают практически каждый день. Было три магистральных дефекта и 24 внутриквартальных. Все проблемы обычно устраняем в течение дня. Отопление отключается не более чем на 16 часов», – прокомментировали в СГК.

Там также добавили, что в период разворачивания отопительных систем выявлено 2200 дефектов. Еще около 600 обнаружили в период с января по май. Чаще всего проблемы связаны с высоким износом теплосетей.

Отопительный сезон в этом году из-за аномально тёплого октября начался на неделю позже, чем в 2018-м. Тогда подключать объекты энергетики начали 19 сентября.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, какие дома подключат к теплу 4 и 5 октября. 

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область ЖКХ

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