ГИБДД опубликовало видео смертельной аварии с участием автомобиля такси

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ГИБДД опубликовало видео смертельной аварии с участием автомобиля таксиРубрика: проиcшествия
07.10.2019 15:49
Фото и видео из группы Госавтоинспекции Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте»
Водителя «Короллы» с логотипом службы такси «Везёт» задержали по подозрению в смертельном ДТП; выяснилось, что у автомобилиста-убийцы не было даже прав.
Сотрудники областного ГИБДД задержали водителя, который вечером в субботу сбил 50-летнего пешехода и покинул место происшествия. Виновником аварии оказался 34-летний новосибирец без водительских прав. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Инцидент произошёл у дома № 71 на улице Кедровой. Пешеход находился на проезжей части, от полученных травм мужчина скончался на месте.
Виновника ДТП, который перемещался на автомобиле с логотипами службы такси, задержали в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.
«За рулём был мужчина, который не просто не имел прав на управления транспортными средствами, но также неоднократно привлекался к административной ответственности», – уточнили в ГИБДД.
Сейчас по факту происшествия проводится доследственная проверка.
Напомним, 7 октября Сиб.фм писал о том, что четверо водителей бросили пострадавших на месте ДТП.
Мария Машанова
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Лента новостей
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