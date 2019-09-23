ГИБДД опубликовало видео смертельной аварии с участием автомобиля такси

Фото и видео из группы Госавтоинспекции Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте»

Водителя «Короллы» с логотипом службы такси «Везёт» задержали по подозрению в смертельном ДТП; выяснилось, что у автомобилиста-убийцы не было даже прав.

Сотрудники областного ГИБДД задержали водителя, который вечером в субботу сбил 50-летнего пешехода и покинул место происшествия. Виновником аварии оказался 34-летний новосибирец без водительских прав. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Инцидент произошёл у дома № 71 на улице Кедровой. Пешеход находился на проезжей части, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Виновника ДТП, который перемещался на автомобиле с логотипами службы такси, задержали в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.

«За рулём был мужчина, который не просто не имел прав на управления транспортными средствами, но также неоднократно привлекался к административной ответственности», – уточнили в ГИБДД.

Сейчас по факту происшествия проводится доследственная проверка.

Напомним, 7 октября Сиб.фм писал о том, что четверо водителей бросили пострадавших на месте ДТП.