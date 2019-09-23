Главу администрации в Новосибирской области будут судить за взятку и миллионную растрату

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Главу администрации в Новосибирской области будут судить за взятку и миллионную растратуРубрика: проиcшествия
07.10.2019 13:59
Фото с сайта pixabay.com
Почти два года в администрации посёлка Петровский Ордынского района числились двое мужчин; своих обязанностей они не выполняли, зато получали зарплату.
Прокуратура Ордынского района направила в суд уголовное дело в отношении главы Петровского сельского совета. 58-летнюю женщину обвиняют в растрате более одного миллиона рублей и получении взятки.
Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, в 2015 и 2016 годах глава сельсовета приняла на работу своего родственники и знакомого. Однако они свои обязанности не исполняли. Общий ущерб бюджету поселения составил более одного миллиона рублей.
Кроме того, в 2017 году женщина получила взятку 200 тысяч рублей от предпринимателя, который хотел заключить договор на использование имущества муниципалитета для осуществления сельхоздеятельности.
В настоящее время суд отстранил главу от исполнения обязанностей.
В прокуратуре отметили, что обвинительное заключение утверждено. Дело будет рассматривать Ордынский районный суд.
Напомним, 21 мая суд Советского района приговорил к лишению свободы главного врача Центральной клинической больницы СО РАН.
Анатолий Якимов
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