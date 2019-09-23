Главу администрации в Новосибирской области будут судить за взятку и миллионную растрату

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Почти два года в администрации посёлка Петровский Ордынского района числились двое мужчин; своих обязанностей они не выполняли, зато получали зарплату.

Прокуратура Ордынского района направила в суд уголовное дело в отношении главы Петровского сельского совета. 58-летнюю женщину обвиняют в растрате более одного миллиона рублей и получении взятки.

Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, в 2015 и 2016 годах глава сельсовета приняла на работу своего родственники и знакомого. Однако они свои обязанности не исполняли. Общий ущерб бюджету поселения составил более одного миллиона рублей.

Кроме того, в 2017 году женщина получила взятку 200 тысяч рублей от предпринимателя, который хотел заключить договор на использование имущества муниципалитета для осуществления сельхоздеятельности.

В настоящее время суд отстранил главу от исполнения обязанностей.

В прокуратуре отметили, что обвинительное заключение утверждено. Дело будет рассматривать Ордынский районный суд.

Напомним, 21 мая суд Советского района приговорил к лишению свободы главного врача Центральной клинической больницы СО РАН.