ХК «Сибирь» – «Динамо М»: время начала матча и прогнозы букмекеров

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ХК «Сибирь» – «Динамо М»: время начала матча и прогнозы букмекеровРубрика: общество, спорт
07.10.2019 10:03
Фото с сайта ХК «Сибирь»
Очередной домашний матч регулярного чемпионата КХЛ новосибирцы сыграют с московским «Динамо»; букмекеры оценивают команды одинаково.
Продолжается домашняя серия новосибирцев. «Сибирь» принимает московское «Динамо» на своём льду сегодня в 19:30 по новосибирскому времени. Новосибирцы выигрывают уже две игры подряд.
Москвичи преследуют сибиряков в общей турнирной таблице – на счету «Динамо» 17 очков. Столько же у «Сибири», однако у новосибирцев ещё одна игра в запасе, что позволяет им оторваться от москвичей и обойти «Салават Юлаев» в случае победы.
Букмекерские конторы не дают смелых прогнозов и почти равно оценивают шансы на победу обеих команд. Коэффициент у «Сибири» – 2.5 против 2.6 у «Динамо».
Напомним, 5 октября «Сибирь» уверенно обыграла на своём льду «Нефтехимик».
Эмиль Фукс
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