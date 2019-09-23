0 балла
+10
64.83 71.15
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Подростка сбили на пешеходном переходе в Новосибирске

вчера 23:37 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» обыграл московское «Динамо»

вчера 21:48 Общество 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев «проели» свои выходные на фестивале модной еды

вчера 20:17 Общество 0 Коммент.

Смертельный разгон: погибший в Новосибирске мотоциклист оказался президентом Сибирской федерации айкидо

вчера 18:26 Хроника 0 Коммент.

«Кошелёк или жизнь»: по Новосибирску прокатилась волна ограблений офисов микрозаймов

вчера 17:59 Общество 0 Коммент.

Перестрелку на Хилокском рынке прокомментировали в МВД

вчера 17:48 Хроника 0 Коммент.

Мотоциклист на Suzuki погиб в лобовом ДТП в Новосибирске

вчера 16:45 Хроника 0 Коммент.

Энергетики рассказали, сколько домов в Новосибирске стоят без тепла

вчера 16:36 Общество 0 Коммент.

Драка со стрельбой произошла в районе Хилокского рынка в Новосибирске

вчера 16:12 Хроника 0 Коммент.

Взаимодействие с жителями Новосибирской области при реализации нацпроекта БКД 2:0 поручил обеспечивать Андрей Травников

вчера 15:53 Общество 0 Коммент.

ГИБДД опубликовала видео смертельной аварии с участием автомобиля такси

вчера 15:49 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец «заминировал» бизнес-центр после неудачного собеседования

вчера 15:38 Общество 0 Коммент.

«Барби уже не та»: дама в розовом рассмешила пассажиров автобуса в Новосибирске

вчера 15:15 Общество 0 Коммент.

Четверо водителей бросили пострадавших на месте аварии в Новосибирске

вчера 15:11 Общество 0 Коммент.

«Прогноз крайне неблагоприятный»: сотне новосибирцев поставили страшный диагноз, как у Анастасии Заворотнюк

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

Суд рассмотрел продление ареста душителю собаки из приюта в Новосибирске

вчера 14:42 Общество 0 Коммент.

Две тысячи квартир построят в экологически чистом районе Новосибирска через пять лет

вчера 14:17 Общество 0 Коммент.

«Золотая молодёжь»: в новосибирском зоопарке родились приматы необычного окраса

вчера 14:09 Общество 0 Коммент.

Главу администрации в Новосибирской области будут судить за взятку и миллионную растрату

вчера 13:59 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

ХК «Сибирь» обыграл московское «Динамо»

Рубрика: общество, спорт

07.10.2019 21:48

Фото с официального сайта ХК "Сибирь"

Матч регулярного чемпионата КХЛ завершился победой «Сибири»; новосибирцы продолжают серию выигрышей.

Сегодняшний матч посвящен Самвелу Мнацяну, который скончался от рака в минувшее воскресенье.

Новосибирцы выиграли третью игру подряд. Серия домашних игр пока проходит безупречно в двух матчах на своём льду сибиряки одержали победу.

«Сибирь» взяла инициативу в свои руки с первых минут. Уже в начале стартовой двадцатиминутки счёт открыл Алексей Яковлев. Последующие атаки динамовцев не дали результата. Опасный момент в большинстве под конец периода гости не смогли реализовать. На перерыв команды ушли со счётом 1:0.

Второй период прошёл целиком в равной борьбе. Много бросков сделали команды по воротам, однако ни одна шайба не залетела в створ. Период прошёл без явного преимущества одной из команд – «Динамо» лишь немного опередило по броскам «Сибирь», совершив 26 атак против 20 в исполнении сибиряков.

Третья двадцатиминутка для динамовцев прошла в отчаянных попытках сравнять счёт. Однако на все моменты «Сибирь» отвечала моментальными контратаками, что заставляло гостей лишь держать оборону. Итог матча – 1:0 в пользу «Сибири».

Следующий матч «Сибири» пройдёт 11 октября. Сибиряки примут на своём льду «Барыс» из Нур-Султана.

«Сибирь» продолжает уверенно побеждать – это третья победа новосибирцев подряд. Сейчас сибиряки обошли «Салават Юлаев» в турнирной таблице. На счету у «Сибири» 8 побед в 14 матчах.

«Сибирь» закрепилась на 5 месте турнирной таблицы — сразу после питерского СКА.

Напомним, 5 октября новосибирцы обыграли на своём льду «Нефтехимик».

Эмиль Фукс

Теги: хоккей ХК «Сибирь» кхл Новосибирск

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Подростка сбили на пешеходном переходе в Новосибирске

вчера 23:37 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» обыграл московское «Динамо»

вчера 21:48 Общество 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев «проели» свои выходные на фестивале модной еды

вчера 20:17 Общество 0 Коммент.

Смертельный разгон: погибший в Новосибирске мотоциклист оказался президентом Сибирской федерации айкидо

вчера 18:26 Хроника 0 Коммент.

«Кошелёк или жизнь»: по Новосибирску прокатилась волна ограблений офисов микрозаймов

вчера 17:59 Общество 0 Коммент.

Перестрелку на Хилокском рынке прокомментировали в МВД

вчера 17:48 Хроника 0 Коммент.

Мотоциклист на Suzuki погиб в лобовом ДТП в Новосибирске

вчера 16:45 Хроника 0 Коммент.

Энергетики рассказали, сколько домов в Новосибирске стоят без тепла

вчера 16:36 Общество 0 Коммент.

Драка со стрельбой произошла в районе Хилокского рынка в Новосибирске

вчера 16:12 Хроника 0 Коммент.

Взаимодействие с жителями Новосибирской области при реализации нацпроекта БКД 2:0 поручил обеспечивать Андрей Травников

вчера 15:53 Общество 0 Коммент.

ГИБДД опубликовала видео смертельной аварии с участием автомобиля такси

вчера 15:49 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец «заминировал» бизнес-центр после неудачного собеседования

вчера 15:38 Общество 0 Коммент.

«Барби уже не та»: дама в розовом рассмешила пассажиров автобуса в Новосибирске

вчера 15:15 Общество 0 Коммент.

Четверо водителей бросили пострадавших на месте аварии в Новосибирске

вчера 15:11 Общество 0 Коммент.

«Прогноз крайне неблагоприятный»: сотне новосибирцев поставили страшный диагноз, как у Анастасии Заворотнюк

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

Суд рассмотрел продление ареста душителю собаки из приюта в Новосибирске

вчера 14:42 Общество 0 Коммент.

Две тысячи квартир построят в экологически чистом районе Новосибирска через пять лет

вчера 14:17 Общество 0 Коммент.

«Золотая молодёжь»: в новосибирском зоопарке родились приматы необычного окраса

вчера 14:09 Общество 0 Коммент.

Главу администрации в Новосибирской области будут судить за взятку и миллионную растрату

вчера 13:59 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
04.09.2019

«Сибирь» новая – задачи старые

Сможет ли новосибирский клуб снят...

Читать далее
Image
23.02.2019

Чужие на кубковом празднике

Хоккейная «Сибирь» третий год подряд ос...

Читать далее
Image
25.09.2018

Ноль очков и минус 600 миллионов

Хоккейная «Сибирь» проиграла десят...

Читать далее

Новости по теме

Подростка сбили на пешеходном переходе в Новосибирске вчера 23:37

Популярное

Image

В Новосибирске найдено тело пропавшей Натальи Устиновой

Image

Самые обсуждаемые версии гибели Натальи Устиновой опроверг частны...

Image

Стало известно место обнаружения тела Натальи Устиновой

Image

Вкусно, но дорого: «разоблачение» белорусской ярмарки в Новосибир...

Image

Медики заморозили живого младенца

Image

Новосибирские школьники с песней Летова взорвали топ российских с...

Image

Следователи работают на месте обнаружения тела Натальи Устиновой

Image

Стали известны страшные подробности обнаружения тела Натальи Усти...

Image

«Барби уже не та»: дама в розовом рассмешила пассажиров автобуса ...

Image

Двенадцатикилограммовую щуку поймал рыбак из Новосибирска на Спир...

Image

Частный детектив из Новосибирска прокомментировал гибель Натальи ...

Image

Новосибирцы патрулировали «Затулинку» в поисках пропавшей Натальи...

Image

Дали отопление, нашли пропавшую Наталью Устинову: итоги недели Си...