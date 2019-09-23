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ХК «Сибирь» обыграл московское «Динамо»Рубрика: общество, спорт
07.10.2019 21:48
Фото с официального сайта ХК "Сибирь"
Матч регулярного чемпионата КХЛ завершился победой «Сибири»; новосибирцы продолжают серию выигрышей.
Сегодняшний матч посвящен Самвелу Мнацяну, который скончался от рака в минувшее воскресенье.
Новосибирцы выиграли третью игру подряд. Серия домашних игр пока проходит безупречно в двух матчах на своём льду сибиряки одержали победу.
«Сибирь» взяла инициативу в свои руки с первых минут. Уже в начале стартовой двадцатиминутки счёт открыл Алексей Яковлев. Последующие атаки динамовцев не дали результата. Опасный момент в большинстве под конец периода гости не смогли реализовать. На перерыв команды ушли со счётом 1:0.
Второй период прошёл целиком в равной борьбе. Много бросков сделали команды по воротам, однако ни одна шайба не залетела в створ. Период прошёл без явного преимущества одной из команд – «Динамо» лишь немного опередило по броскам «Сибирь», совершив 26 атак против 20 в исполнении сибиряков.
Третья двадцатиминутка для динамовцев прошла в отчаянных попытках сравнять счёт. Однако на все моменты «Сибирь» отвечала моментальными контратаками, что заставляло гостей лишь держать оборону. Итог матча – 1:0 в пользу «Сибири».
Следующий матч «Сибири» пройдёт 11 октября. Сибиряки примут на своём льду «Барыс» из Нур-Султана.
«Сибирь» продолжает уверенно побеждать – это третья победа новосибирцев подряд. Сейчас сибиряки обошли «Салават Юлаев» в турнирной таблице. На счету у «Сибири» 8 побед в 14 матчах.
«Сибирь» закрепилась на 5 месте турнирной таблицы — сразу после питерского СКА.
Напомним, 5 октября новосибирцы обыграли на своём льду «Нефтехимик».
Эмиль Фукс
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