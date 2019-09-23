«Кошелёк или жизнь»: по Новосибирску прокатилась волна ограблений офисов микрозаймов

фото и видео ГУ МВД, агентства «Гвардия»

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина с ножом в руках ограбил офис микрофинансовой организации в Новосибирске; редакция Сиб.фм решила выяснить, кто и как «бомбит» пункты выдачи экспресс-кредитов.

Полиция Новосибирска распространила видео, на котором мужчина с ножом в руках угрожает работнице офиса микрозаймов в Калининском районе. В страхе за свою жизнь девушка отдаёт грабителю 150 тысяч рублей, после чего мужчина, надев капюшон, скрывается. Инцидент произошёл 2 октября, однако до сих пор о задержании злоумышленника ничего не известно.

Неспешный грабитель

В конце сентября аналогичный случай произошёл на улице Бориса Богаткова. Тогда преступник медленно вошёл в офис организации, выдающей небольшие займы, и показал девушке-менеджеру нож. Тогда добыча вора была намного скромнее, всего 24 тысячи рублей. Получив деньги, грабитель так же неспешно покинул помещение.

«Приметы подозреваемого: славянская внешность, на вид 50 лет, рост около 170 сантиметров, глаза голубого цвета. Под дождевиком надета черная куртка, спортивные штаны с белой полоской. Особые приметы: хромает на левую ногу», – сообщила тогда пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

А вы точно доктор?

Ещё одно ограбление офиса микрозаймов произошло летом в Дзержинском районе. Вор в медицинской маске и с сединой в волосах вошёл в помещение организации и достал из кармана нож. Добычей грабителя стали 20 тысяч рублей.

«Микрозаймы грабят народ, народ грабит микрозаймы», – писали тогда пользователи социальных сетей.

«Я не грабитель, я всего лишь журналист»

Корреспондент Сиб.фм решил лично побеседовать с сотрудницам офисов микрозаймов и узнать, как они ведут себя в подобных ситуациях. К сожалению, большинство из них с подозрением отнеслись к вопросам журналиста, но одна из работниц всё же поделилась информацией.

«У нас регулярно проходит инструктаж от нашей охранной организации, во время которых нам рассказывают, как вести себя в случае, если появится человек в маске и попытается украсть деньги. Ещё на этот случай у нас есть тревожная кнопка. Но, вообще, нам запрещено разговаривать на эту тему», – сказала работница офиса микрозаймов в центре Новосибирска.

Держите руку на кнопке

В агентстве безопасности «Гвардия» Сиб.фм рассказали, что многие ограбления происходят потому, что работники подобных организаций не всегда оказываются подготовленными к появлению злоумышленников. Эксперты изучили видео ограблений и пришли к выводу, что сотрудницы фирм по какой-то причине не нажимали кнопку вызова охраны, что могло помочь оперативно задержать преступника.

По словам сотрудников агентства, организации не всегда задумываются о покупке специального оборудования для повышения уровня безопасности:

«Тогда как достаточно обзавестись специальной тревожной кнопкой, которая передаёт сигнал спецслужбам. При входе посетителя сотрудник кладёт палец на кнопку устройства, а при возникновении угрозы нажимает на неё и удерживает несколько секунд», – объяснили эксперты.

По данным Сиб.фм, средняя цена тревожной кнопки по Новосибирску составляет 10 тысяч рублей. Отдельно оплачивается обслуживание – ещё полторы тысячи рублей в месяц.

На безопасности, как известно, лучше не экономить, но практика показывает – нередко желание избежать расходов берёт верх и оборачивается гораздо большими потерями.

Напомним, в конце августа двое молодых новосибирцев ограбили 82-летнюю женщину в Новосибирске.