Лайфхак дня: как сэкономить на покупке авиабилетов

Фото из архива Сиб.фм

Самостоятельные путешествия приобретают популярность у соотечественников; как сэкономить на перелётах – совет дня от Сиб.фм.

Авиабилеты – одна из самых больших статей расхода при самостоятельных путешествиях. Однако есть маленькие хитрости, позволяющие сэкономить.

Во-первых, билеты, купленные по маршруту туда и обратно будут стоить дешевле. Даже если вам нужно посетить несколько пунктов постарайтесь выбрать одну компанию. На сайтах бронирования большинство авиакомпаний позволяет «разорвать маршрут». Например, Новосибирск – Москва; Санкт-Петербург – Новосибирск.

Во-вторых, если вы летите за рубеж, ориентируйтесь на курс евро. Авиакомпании меняют курс евро один раз в неделю в ночь со вторника на среду. Поэтому, если вы видите, что курс евро растёт, тогда нужно брать билеты во вторник. А если он падает или стабильный, тогда можно отложить покупку на среду или подождать еще неделю.

В-третьих, если вы никуда не спешите, выбирайте авиаперелёт с пересадкой. Очень часто авиакомпании или даже альянсы собирают пассажиров из небольших городов в крупные хабы, а затем отправляют их на большом самолёте дальше. К крупных хабам в России относятся Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Иркутск.

В-четвёртых, играйте с датами и временем. Очень часто билеты на рейсы с понедельника по четверг стоят меньше чем в уикэнд. Также перелёт ранним утром или поздним вечером стоит дешевле дневного.

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