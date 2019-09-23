Лунная дорожка: новосибирцы пожаловались на испещрённую кратерами улицу

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Лунная дорожка: новосибирцы пожаловались на испещрённую кратерами улицуРубрика: общество
07.10.2019 11:35
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Улицу, больше похожую на поверхность Луны, обсуждают в сети новосибирцы; дорога изуродована десятками глубоких ям, которые просто невозможно объехать.
Десятки ям, расположенных рядом друг с другом, превратили улицу Ленинградскую в Новосибирске в испытательный полигон. Водители утверждают, что из-за отвратительного состояния проезжей части с подвеской можно попрощаться. Об этом сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Автор поста отмечает, что улица Ленинградская является дублёром улицы Кирова. При этом в негодность пришёл участок дороги от улицы Воскова до улицы Сестрорецкой.
В комментариях пользователи делятся предположениями о причинах такого состояния дороги. Среди версий лидируют метеоритный дождь, активность кротов и происки местных жителей, которые не хотят, чтобы по улице ездили лишние машины.
Корреспонденты Сиб.фм подготовили запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, когда в последний раз проводился ремонт улицы Кирова и планируется ли привести дорогу в нормативное состояние.
Напомним, ранее Сиб.фм писал, что новосибирские активисты ОНФ поставили «кол» местным дорогам.
Мария Машанова
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