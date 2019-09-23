Мотоциклист на Suzuki погиб в лобовом ДТП в Новосибирске

Фото со страницы группы MOTO-LiFE в социальной сети «ВКонтакте»

В Советском районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб мотоциклист; на месте работают сотрудники ГИБДД.

На автодороге, соединяющей наукоград Кольцово с Академгородком, произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщили очевидцы на странице группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как стало известно, водитель автомобиля Nissan Bluebird при обгоне совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с мотоциклом. От удара у седана оторвалось колесо, повредилось крыло и разбилось лобовое стекло. Мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП.

Напомним, в начале сентября в Черепанове в результате ДТП погиб мотоциклист.