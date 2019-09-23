«Нас не трогают и ладно»: работники Хилокского рынка рассказали о перестрелке

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«Нас не трогают и ладно»: работники Хилокского рынка рассказали о перестрелкеРубрика: проиcшествия
07.10.2019 17:19
ФОТО С САЙТА WWW.VSEON.COM
В районе улицы Малыгина в Новосибирске уличная потасовка переросла в перестрелку; местные предприниматели к этому уже привыкли.
Работники Хилокского рынка и находящихся поблизости предприятий не в первый раз наблюдают конфликты, связанные, по их словам, с разделом территории. Об этом они рассказали в разговоре с корреспондентом Сиб.фм, уточнив, что «новости о стрельбе их ничуть не удивляют».
«Да регулярно здесь что-то эти ребята не могут поделить. Последний раз неделю назад опять дрались, по-моему. Тут сейчас всю Малыгина перекрыли, ОМОНовцев куча. Кого-то, слышал, подстрелили, скорая приезжала, забирала кого-то. Знаете, мы уже привыкли даже – нас не трогают и ладно. Сегодня что-то кричали опять, орали, ругались – вот к чему это привело», – рассказал Сиб.фм владелец одной из компаний, работающих в районе Хилокского рынка.
В районе улицы Малыгина находятся несколько организаций по изготовлению памятников и оказанию ритуальных услуг.
«Там произошла какая-то заварушка, которая нас точно не касается. Не знаю, что там случилось, но на сегодня рабочий день закончился – все по домам быстро разъехались. Я ничего не видела, я испугалась и забежала в киоск», – рассказала Сиб.фм ещё одна работница.
Сейчас объявлен план-перехват для задержания подозреваемых. Перекрыты улицы Станционная и Петухова, а также площадь Энергетиков. Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области не дала комментариев.
Напомним, в июле в Барнауле пострадали люди в перестрелке автомобилистов.
Эмиль Фукс
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