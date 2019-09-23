«Нас не трогают и ладно»: работники Хилокского рынка рассказали о перестрелке

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В районе улицы Малыгина в Новосибирске уличная потасовка переросла в перестрелку; местные предприниматели к этому уже привыкли.

Работники Хилокского рынка и находящихся поблизости предприятий не в первый раз наблюдают конфликты, связанные, по их словам, с разделом территории. Об этом они рассказали в разговоре с корреспондентом Сиб.фм, уточнив, что «новости о стрельбе их ничуть не удивляют».

«Да регулярно здесь что-то эти ребята не могут поделить. Последний раз неделю назад опять дрались, по-моему. Тут сейчас всю Малыгина перекрыли, ОМОНовцев куча. Кого-то, слышал, подстрелили, скорая приезжала, забирала кого-то. Знаете, мы уже привыкли даже – нас не трогают и ладно. Сегодня что-то кричали опять, орали, ругались – вот к чему это привело», – рассказал Сиб.фм владелец одной из компаний, работающих в районе Хилокского рынка.

В районе улицы Малыгина находятся несколько организаций по изготовлению памятников и оказанию ритуальных услуг.

«Там произошла какая-то заварушка, которая нас точно не касается. Не знаю, что там случилось, но на сегодня рабочий день закончился – все по домам быстро разъехались. Я ничего не видела, я испугалась и забежала в киоск», – рассказала Сиб.фм ещё одна работница.

Сейчас объявлен план-перехват для задержания подозреваемых. Перекрыты улицы Станционная и Петухова, а также площадь Энергетиков. Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области не дала комментариев.

Напомним, в июле в Барнауле пострадали люди в перестрелке автомобилистов.